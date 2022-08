Liverpool hoảng sợ vì ‘lời nguyền số 7 của… Jurgen Klopp’

Đó là dòng tít được đăng tải trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay (25-8) khi bình luận về lời nguyền kỳ lạ mà HLV Jurgen Klopp mắc phải với con số… 7. Và fan Liverpool lo sợ lời nguyền về Klopp lặp lại ở đội chủ sân Anfield.

Lo ngại dấy lên sau khi Liverpool có khởi đầu cực kỳ tồi tệ ở Premier League mùa này với 2 hòa và 1 thua sau 3 trận đã đấu. The Kop mở màn Premier League bằng trận hòa Fulham 2-2.

Họ tiếp tục nhận kết quả đáng thất vọng khi bị Crystal Palace cầm chân 1-1 trong trận đấu mà tân binh trị giá 100 triệu euro Darwin Nunez bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với đội bóng của chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp khi Liverpool nhận thất bại đầu tiên của mùa giải bằng trận thua 1-2 trước kình địch Manchester United tại Old Trafford. Với 3 trận bất thắng, The Kop tụt xuống tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League và có hiệu số bàn thắng bại là -1.

Đó là sự khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Klopp, người đã đưa Liverpool trở lại vinh quang xưa với chức vô địch Premier League và Champions League.

Dưới thời Klopp, Liverpool đã vô địch mọi giải đấu. Ngoài 2 danh hiệu danh giá trên, Liverpool của Klopp cũng đã vô địch League Cup, FA Cup và FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, bây giờ thì Klopp bước vào mùa giải thứ 7 ở Liverpool theo cách không thể tồi tệ hơn, kể từ khi ông gia nhập đội chủ sân Anfield vào năm 2015. Lịch sử cho thấy, cứ mỗi khi Klopp bước vào mùa giải thứ 7 với một đội bóng do ông dẫn dắt thì lại… “tạch”.

Jurgen Klopp từng có 7 mùa giải cầm quân ở Mainz và ông chứng kiến đội của mình xuống hạng ở Bundesliga. Klopp sau đó thất bại trong việc đưa Mainz trở lại Bundesliga khiến ông phải rời CLB. Người tiếp quản lại Mainz từ tay Klopp khi đó là HLV hiện tại của Chelsea, Thomas Tuchel.

Sau đó, Klopp gia nhập Borussia Dortmund và biến đội thành thế lực cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Bundesliga với “hùm xám” Bayern Munich. Nhưng cũng như tại Mainz, Klopp lại đưa đội bóng của mình… xuống vực đúng vào mùa giải thứ bảy.

Mùa cuối cùng (thứ 7) Klopp dẫn dắt Borussia Dortmund, họ kết thúc mùa giải Bundesliga ở vị trí thứ 7 và thua Wolfsburg 1-3 trong trận chung kết cúp quốc gia Đức.

Và điều kinh ngạc là Thomas Tuchel vẫn là người thay thế Klopp dẫn dắt Borussia Dortmund. Trong khi đó, vài tháng sau khi rời Dortmund, Klopp gia nhập Premier League làm HLV trưởng Liverpool vào năm 2015.

Bây giờ Liverpool đang trải qua mùa giải thứ 7 dưới thời Klopp cực kỳ khó khăn. Bên cạnh kết quả tệ hại, đội bóng của Klopp còn đang dính bão chấn thương. Đây là điều hoàn toàn… “trùng khớp” với những gì từng xảy ra tại Dortmund trong mùa giải thứ 7 Klopp ở đó. Và fan Liverpool đã cực kỳ sợ hãi khi nhìn về quá khứ của Klopp với lời nguyền “chết chóc”.

Một người viết Tweet: “HLV Jurgen Klopp sẽ khiến Liverpool xuống hạng”. Một người khác so sánh ví von: “Vào “ngày thứ bảy”, ngay cả Chúa cũng nghỉ ngơi. Đây là năm Liverpool sẽ “nghỉ ngơi”".

Người thứ ba lưu ý: “Chơi theo phong cách của Klopp rất tốn sức. Và bạn không thể tiếp tục chơi tốt nếu bạn tiếp tục… chiến thắng (không còn động lực thi đấu vì đã no say danh hiệu). Các cầu thủ trở nên tự mãn. Đó là lý do tại sao Klopp liên tục cần những khuôn mặt tươi mới”.

Người khác nói thêm về con số 7 tâm linh của Klopp: “Kết quả đó đến từ sự bào mòn của các cầu thủ. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của Jurgen Klopp kể từ khi ông ấy còn ở Mainz và tôi đã nghĩ bảy năm là con số kỳ diệu đối với ông ấy”.