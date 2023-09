Lo lắng vì chủ đầu tư bán dự án cho bên thứ 3

Nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM xác nhận UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho dự án khu đất thương mại TM1 - khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập, TP Nha Trang.

Nhận chuyển nhượng năm năm vẫn giậm chân tại chỗ

Trước đó, ngày 28-8, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, rà soát thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT của Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang cho dự án khu đất thương mại TM1.

Theo hồ sơ, năm 2017, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký Quyết định 2304 cho Công ty CP Sông Đà Nha Trang chuyển nhượng 8.110 m2 khu đất thương mại TM1 của dự án KDC Cồn Tân Lập cho Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

Trong báo cáo rà soát dự án vào đầu năm 2023, Sở KH&ĐT tỉnh cho biết đã có thông báo đề nghị Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang liên hệ với Sở TN&MT để xử lý, giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai.

Sau đó, công ty đã nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT. Tuy nhiên, qua xem xét, Sở KH&ĐT từ chối giải quyết do công ty chưa giải trình, bổ sung đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn.

Tại cuộc họp vào cuối tháng 8, ông Nam giao Sở KH&ĐT căn cứ Quyết định 2304 để xem xét, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục cấp GCNĐKĐT theo quy định pháp luật. Đồng thời, Cục Thuế được giao đôn đốc Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đối với dự án KDC Cồn Tân Lập, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính các dự án thành phần trong dự án. Cùng với đó, Sở Xây dựng và UBND TP Nha Trang xem xét, cập nhật quy hoạch 1/500 vào các quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang để làm cơ sở thực hiện dự án.

Gần 200 khách hàng nộp đơn kiến nghị

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ Hà Nội) xác nhận đã đại diện cho gần 200 khách hàng mua đất dự án gửi đơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị các cấp chỉ đạo cơ quan chức năng tạm dừng thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến dự án khu đất thương mại TM1.

Theo ông Dũng, năm 2015, những khách hàng này được Công ty CP Sông Đà Nha Trang huy động vốn, góp tiền vào phát triển dự án. Trên hợp đồng, khu đất này sẽ xây dựng tòa nhà chung cư có tên thương mại là Butterfly Tower. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, chủ đầu tư không triển khai thi công, không có động thái thực hiện dự án.

Ông Dũng cho biết: Qua báo chí, những người góp vốn mới được biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận cho Công ty CP Sông Đà Nha Trang chuyển nhượng một phần dự án sang Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang. Các khách hàng nhận định việc chuyển nhượng dự án bất động sản phải tuân theo Luật Kinh doanh bất động sản, đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu của dự án, nội dung dự án và bảo đảm quyền lợi của khách hàng, các bên liên quan.

“Tôi đã góp vốn 2 tỉ đồng mua căn hộ và hiện không biết phần vốn của mình được bên nào xử lý. Chúng tôi đều lo lắng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng khi tỉnh cho phép chuyển nhượng dự án này” - ông Dũng bức xúc nói.

Liên quan vụ chuyển nhượng dự án, hai trong số các khách hàng là bà Lê Thị Hồng Lâm và ông TVT (cùng ngụ Nghệ An) đã khởi kiện, yêu cầu tòa hủy các quyết định cho phép chuyển nhượng một phần dự án trên của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm hòa giải đối thoại đã có thông báo chuyển vụ kiện quyết định hành chính trên sang TAND tỉnh này xem xét, thụ lý giải quyết theo quy định.•

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân liên quan đến dự án khu đất thương mại TM1, Ban Tiếp công dân (UBND tỉnh Khánh Hòa) đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam như sau: Yêu cầu giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang tổ chức đối thoại với khách hàng, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 7-10-2023.

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập bị chia nhỏ

Theo hồ sơ, năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho liên danh Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập với diện tích gần 8 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng.

Sau đó, dự án này được chia ra các dự án thành phần, chuyển nhượng cho các nhà đầu tư gồm: Dự án khu đất thương mại TM1 do Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang làm chủ đầu tư; dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại lô TM2 do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư và dự án triển khai một phần dự án KDC Cồn Tân Lập trên các lô đất HH1, HH2, HH3 do Công ty CP Đầu tư VHR làm chủ đầu tư.

Ngoài ra còn có dự án Trường Mầm non Hoa Biển tại lô CC-02 do Công ty TNHH Hoa Biển Nha Trang làm chủ đầu tư.