Loại ô tô nào được kiểm định tại chỗ?

(PLO)- Muốn kiểm định xe tại chỗ, chủ xe phải gửi văn bản đề nghị đến trung tâm đăng kiểm, nêu rõ lý do, danh sách phương tiện và địa điểm kiểm tra phương tiện.

Thời gian vừa qua, có nhiều người dân thắc mắc về thủ tục kiểm định xe ô tô tại chỗ như loại xe nào được áp dụng hình thức này và quy trình kiểm định ra sao.

Để giải đáp thắc mắc này, PLO đã liên hệ với Giám đốc một Trung tâm Đăng kiểm tại khu vực TP.HCM, vị này cho biết theo quy định hiện hành của Bộ GTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, một số phương tiện được đơn vị đăng kiểm đến kiểm định tại chỗ.

“Để được kiểm định tại chỗ, chủ xe thuộc đối tượng được quy định của Bộ phải gửi văn bản đề nghị đến trung tâm đăng kiểm, nêu rõ lý do, danh sách phương tiện và địa điểm kiểm tra phương tiện”- vị này cho hay.

Theo vị này, Bộ GTVT đã quy định cụ thể các phương tiện được ưu tiên gồm xe ô tô, xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách (như phòng chống thiên tai, dịch bệnh…) sẽ được kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bên ngoài đơn vị đăng kiểm. Một số trường hợp xe cơ giới khác cũng được kiểm định bên ngoài đơn vị đăng kiểm gồm: xe hoạt động tại các vùng đảo, khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng không đủ điều kiện đưa xe tới đơn vị đăng kiểm; xe quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định (trường hợp này sẽ kiểm tra sự làm việc và hiệu quả phanh trên đường thử ngoài dây chuyền).

“Địa điểm kiểm tra cần có đường thử để kiểm tra sự làm việc và hiệu quả của phanh xe. Việc việc kiểm tra hệ thống phanh, lái trong trường hợp này được thực hiện bằng cách cho xe chạy nhanh trên đường sau đó phanh gấp để đo vệt bánh xe và đánh giá hiệu quả của hệ thống phanh, lái”- vị đại diện nói.

Cũng theo vị Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, trong 3 ngày làm việc, đơn vị đăng kiểm phải thông báo cho chủ phương tiện về thời gian kiểm tra, hoặc lý do từ chối nếu không đủ điều kiện về đường thử.

Ra mắt phiên bản 'xe lai' siêu tiết kiệm xăng (PLO)- Corolla Hybrid LE 2023 hiện đã rẻ hơn 1.250 USD (khoảng 30 triệu đồng) so với năm ngoái.

THY NHUNG