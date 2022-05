Lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh từ một vụ hiếp dâm

Chiều 18-5, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là vợ chồng anh C và bị đơn là một thiếu niên tên N (sinh ngày 6-10-2005, có cha mẹ là đại diện hợp pháp) do có kháng cáo của phía bị đơn.

Kiện đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm cho con

Vợ chồng anh C cho biết ngày 16-5-2019, trong lúc đang đi làm thì anh chị nhận được điện thoại của mẹ anh cho biết con gái anh (sinh năm 2013) bị N hiếp dâm. Mẹ anh đã trình báo đến công an xã và được công an giới thiệu cho con anh chị đi khám ở trung tâm y tế.

Vụ việc sau đó được chuyển lên công an huyện và Công an TP giải quyết. Sau khi điều tra, Công an TP xác định N có hành vi hiếp dâm con anh chị nhưng không khởi tố vụ án vì lúc đó N chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, vợ chồng anh C khởi kiện yêu cầu N và cha mẹ của N bồi thường tổn thất về tinh thần cho con anh số tiền 20 triệu đồng do N đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của con anh. Đồng thời buộc N và cha mẹ N xin lỗi công khai gia đình anh tại nơi cư trú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, phía bị đơn N trình bày ngày 16-5-2019, trong lúc đi bắn chim ở bụi sậy phía sau nhà một người dân thì bé gái con anh C đi theo làm phiền nên N dùng tay đánh vào mông làm bé này khóc.

Tiếp đó, N đi vào bụi sậy tìm con chim vừa bắn được. Trong lúc tìm chim thì N nghe thấy bà nội của bé gái gọi tìm cháu, sợ bị bà đánh nên N trong bụi sậy chạy ra rồi trốn về nhà. Chiều cùng ngày thì công an xã có mời hai mẹ con N ra làm việc.

N không đồng ý với yêu cầu của vợ chồng anh C, chỉ đồng ý xin lỗi vì đã đánh con anh C. Cha mẹ của N cũng cho rằng công an không khởi tố N vì N không hiếp dâm con anh C, vì vậy không đồng ý bồi thường, xin lỗi như nguyên đơn yêu cầu.

Ngược lại với lời khai của N, bé gái con anh C khai trong lúc hái trứng cá thì N đến nắm tay dẫn vào bụi sậy, đè bé nằm xuống đất, tụt quần, sờ vào vùng kín. Bé khóc thì bị N bịt miệng. Khi bà nội kêu tên bé thì N bỏ đi, bà nội dẫn bé về nhà.

Mẹ anh C (bà nội bé gái) khai nghe thấy tiếng cháu khóc phía bụi sậy nên bà chạy ra gọi cháu. Khi tới gần thì thấy N chạy ra và cháu mình vừa khóc vừa đi ra, quần kéo lên chưa khỏi mông. Bà hỏi thì cháu nói bị N sờ vào vùng kín. Thấy vậy, bà đã dắt cháu qua nhà gặp mẹ N nói chuyện phải trái nhưng không thành nên trình báo công an xã và gọi cho vợ chồng con trai biết.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc cha mẹ N bồi thường cho bé gái 10,43 triệu đồng, buộc N và cha mẹ phải xin lỗi công khai bé gái tại nơi cư trú.

Nhận định của tòa về trách nhiệm của phụ huynh bé trai

Sau khi có bản án sơ thẩm, phía bị đơn kháng cáo cho rằng N không hiếp dâm nên không chấp nhận bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn giữ nguyên kháng cáo, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. HĐXX dành thời gian thuyết phục hai bên tự thương lượng nhưng không thành do bị đơn kiên quyết không bồi thường.

Anh C cho biết từ ngày xảy ra vụ việc, ngày nào phía gia đình bị đơn cũng đi nói khắp xóm về việc nhà anh nói oan cho con họ, rằng con anh đi theo con họ, con họ không hiếp dâm con anh. Vì vậy, anh mong tòa xét xử buộc bị đơn phải bồi thường và xin lỗi như án sơ thẩm đã tuyên.

Sau khi xét xử, HĐXX phúc thẩm nhận định qua đánh giá toàn bộ lời khai của các bên liên quan, việc tòa án sơ thẩm nhận định N đã xâm hại danh dự, nhân phẩm con anh C là có cơ sở. Trong hồ sơ vụ án có lời khai của N thừa nhận hành vi sờ vào vùng kín của con anh C.

Theo tòa, do tại thời điểm thực hiện hành vi sai trái, N chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố nhưng về mặt trách nhiệm dân sự thì hành vi gây hậu quả nên phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Tòa phúc thẩm cho rằng mức bồi thường mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên kháng cáo của bị đơn và người đại diện hợp pháp của bị đơn không được chấp nhận.

Từ đó, tòa tuyên y án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc cha mẹ N bồi thường cho con anh C 10,43 triệu đồng và phải xin lỗi công khai con anh C tại nơi cư trú.