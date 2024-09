Lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc ăn nhãn 08/09/2024 15:47

(PLO)- Tiêu thụ nhãn có nhiều lợi ích cho sức khoẻ vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin C, kali và sắt có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là một số lợi ích sức khoẻ khi tiêu thụ nhãn và bạn có thể bổ sung nhãn vào chế độ ăn uống để tận dụng những lợi ích của nó.

Có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Quả nhãn chứa nhiều vitamin C, có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn. Một quả nhãn chứa 2,69 miligam (mg) vitamin C, tương đương khoảng 3% giá trị hàng ngày (DV). Khẩu phần ăn thông thường là 20 quả nhãn, khiến nhãn trở thành nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời.

Một số bộ phận trong hệ thống miễn dịch của bạn cần vitamin C để hoạt động bình thường. Vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất tế bào bạch cầu, chữa lành vết thương và giảm viêm. Tiêu thụ nhãn có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể.

Giàu chất chống oxy hóa

Quả nhãn chứa nhiều chất chống oxy hoá, bao gồm polyphenol và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do và stress oxy hóa trong cơ thể bạn.

Các hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính bằng cách chống viêm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể bạn.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc hấp thụ chất chống oxy hóa thông qua trái cây và rau quả có hiệu quả hơn so với việc dùng thực phẩm bổ sung chất chống oxy hóa, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng.

Hàm lượng vitamin C cao trong việc tiêu thụ nhãn cũng có thể tăng cường đặc tính chống oxy hóa.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Thêm quả nhãn vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhãn là nguồn kali tốt, rất cần thiết cho sự co cơ và chức năng tim. Thiếu kali có thể gây ra nhịp tim không đều và ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp của bạn.

Mặc dù nhãn không chứa nhiều chất xơ trong mỗi khẩu phần, nhưng mỗi gam nhãn đều góp phần vào mục tiêu hàng ngày của bạn, có thể hỗ trợ mức cholesterol lành mạnh. Việc đưa nhãn vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần vào sức khỏe tim mạch tổng thể, hỗ trợ hệ tuần hoàn và có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Có thể hỗ trợ nỗ lực quản lý cân nặng

Tiêu thụ nhãn có thể hỗ trợ nỗ lực quản lý cân nặng vì nó có lượng calo thấp và hương vị thơm ngon, là lựa chọn có lợi cho những người theo dõi lượng calo tổng thể.

Vị ngọt tự nhiên của nhãn có thể giúp thỏa mãn cơn thèm đường của bạn mà không có lượng calo dư thừa trong nhiều loại đồ ăn nhẹ chế biến sẵn.

Nhãn tươi cũng chứa khoảng 82% là nước theo trọng lượng, có thể giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh giữa các bữa ăn, cho dù bạn dùng nhãn như một món ăn nhẹ hay như một phần của bữa ăn chính.