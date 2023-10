Lời khuyên để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch

Khi đi du lịch, nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể cao hơn một chút vì một số lý do. Đi du lịch thường liên quan đến việc thử các món ăn khác nhau, thức ăn đường phố và các món ngon địa phương. Việc tiếp xúc với các mầm bệnh mới và không quen thuộc sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm.

Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch, nên thực hiện những điều sau:

Hãy chọn các nhà hàng, quán cà phê và người bán thức ăn đường phố có đánh giá và phản hồi tốt về thực hành vệ sinh của họ.

Hãy tạo thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc xử lý bất kỳ thực phẩm nào. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn.

Tránh dùng nước máy, đá viên và đồ uống làm từ nước máy. Nên dùng nước đóng chai và đảm bảo bao bì còn nguyên vẹn trước khi mở.

Chỉ tiêu thụ thực phẩm nấu chín hoàn toàn và nóng. Tránh thịt, hải sản và trứng sống hoặc nấu chưa chín vì chúng có thể chứa vi khuẩn có hại gây ngộ độc thực phẩm.

Rửa và gọt vỏ trái cây và rau quả trước khi ăn, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn về chất lượng nước dùng để rửa sản phẩm.

Hãy thận trọng khi tiêu thụ thức ăn đường phố, chẳng hạn như salad, trái cây chưa nấu chín hoặc các món ăn hỗn hợp có thể đã tiếp xúc với môi trường trong thời gian dài.

Đảm bảo rằng đồ dùng, bát đĩa và dao kéo được làm sạch đúng cách và ở tình trạng tốt trước khi sử dụng. Điều này cũng có thể được theo dõi bằng cách đảm bảo bạn ăn ở những nơi hợp vệ sinh.

Ưu tiên sức khỏe của bạn bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên. Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ có thể giúp ngăn ngừa và chống lại các bệnh nhiễm trùng tiềm ẩn.

Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa này, khách du lịch có thể giảm khả năng bị ngộ độc thực phẩm khi khám phá các điểm đến mới, theo Doctor NDTV.

Theo Doctor NDTV, ngộ độc thực phẩm, còn được gọi là bệnh do thực phẩm, là tình trạng nhiễm trùng hoặc kích ứng hệ tiêu hóa do tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống bị ô nhiễm. Nguyên nhân thường do vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng, chất độc hoặc hóa chất có trong thực phẩm bị ô nhiễm.

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân cụ thể nhưng thường bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, sốt và suy nhược. Thời gian và mức độ nghiêm trọng của bệnh cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại chất gây ô nhiễm và mức độ nhạy cảm của từng cá nhân.