Long An: 2 xe máy đối đầu trong đêm, 2 người thương vong 16/09/2024 09:36

(PLO)- Một người tử vong, một người bị thương nặng sau khi hai xe máy đối đầu trong đêm trên Quốc lộ N2, Long An.

Sáng ngày 16-9, Phòng CSGT tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng, đang điều tra một vụ tai nạn giữa 2 xe máy, xảy ra trên Quốc lộ N2, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 15-9, anh T.D.M (22 tuổi, ngụ ở Long An) chạy xe máy 66P2-057.02 lưu thông trên Quốc lộ N2 theo hướng từ huyện Đức Hòa đi huyện Thạnh Hóa và khi lưu thông đến km34+800, thuộc xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với xe máy 59D1 - 080.20 do anh N.Q.H (29 tuổi, ngụ ở Đồng Nai) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe máy đối đầu nhau trong đêm. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến anh H tử vong tại chỗ, anh M bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Hai xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT tỉnh Long An nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông...