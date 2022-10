Long An: Cảnh báo học sinh tử vong vì tai nạn giao thông

(PLO)- Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An liên tiếp xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng. Đáng chú ý, có 4 vụ tai nạn khiến 5 học sinh tử vong.

Ngày 4-10, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong các trường phổ thông, triển khai đến các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, các trường phổ thông, Trung tâm GDTX&KTTH trực thuộc. Tuy nhiên thời gian gần đây các vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn làm cho 5 em học sinh tử vong.

Học sinh tử vong do tai nạn giao thông tăng

Mới đây nhất vào lúc 18h25 ngày 18-10, vụ tai nạn giao thông ở xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa xảy ra TNGT nghiêm trọng. Theo đó, em Lê Thị Ngọc Hiền (4 tuổi) được anh Lê Minh Hùng (40 tuổi) chở trên đường về nhà va chạm với xe lu đang làm công trình đậu trên đường, hậu quả làm cho anh Hùng và cháu Hiền tử vong tại chỗ.

Trước đó một ngày, vào lúc 16h ngày 17-10, chị Trương Thanh Thảo ( ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) chạy xe đạp điện đến trường rước 2 con gái đi học về. Khi vừa qua ngã ba khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu thì xảy ra va chạm với xe bồn 60C-3345.35 lưu thông qua khu vực này.

Cú va chạm mạnh làm chị Thảo cùng đứa con gái Linh Đan té xuống tử vong tại chỗ, còn Linh Đa bị đa chấn thương được đưa bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Ngoài ra số vụ TNGT nghiêm trọng liên quan học sinh điều khiển xe máy đến trường, đây thật sự là nỗi đau khi các gia đình đang yên ổn bỗng nhận tin báo con mình ra đi đột ngột vĩnh viễn rời người thân.

Khoảng 10 giờ 15 ngày 30-9, hai em L. T.T.H (16 tuổi, lớp 10A4), L.K.P.A (16 tuổi, lớp 10A6) cùng học trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, đi chung xe máy 50 phân khối trên đường trở về nhà. Khi lưu thông đến địa phận thị trấn Hậu Nghĩa đoạn ĐT 823, va chạm với xe ba gác máy lưu thông ngược chiều, khiến hai em cả hai văng khỏi phương tiện đập đầu xuống lộ chấn thương nặng bất tỉnh. Do đa chấn thương em T.H tử vong, riêng P.A chuyển bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị vì chấn thương não, gãy chân.

Sau đó chỉ cách 4 ngày, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-10, em N.H.K (15 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Bến Lức) học sinh một trường THCS thị trấn Bến Lức điều khiển xe máy 50cc lưu thông tỉnh lộ 830 theo hướng từ thị trấn Bến Lức về huyện Đức Hòa.

Khi lưu thông đến khu vực gần đến cầu An Thạnh ( thị trấn Bến Lức) xe máy của em K va chạm với một xe đạp điện đi cùng chiều. Nam học sinh ngã xuống đường bị xe tải chạy cùng chiều phía sau chạy đến cán qua người tử vong tại chỗ, phương tiện của em bị bốc cháy thiêu rụi hoàn toàn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ở học sinh, nhưng hậu quả chỉ có một, là sự tang tóc và đau thương. Đó là sự day dứt khôn nguôi của gia đình, họ hàng khi mất đi người thân yêu do tai nạn giao thông.

Trách nhiệm gia đình quản lý con em tham gia giao thông

Để không còn những sự việc đau lòng xảy ra, vấn đề đặt ra lúc này chính là làm thế nào để nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ. Điều này, cần có sự kết hợp của cả "gia đình - nhà trường - xã hội" trong việc giáo dục, cảnh cáo, nhắc nhở học sinh tham gia giao thông an toàn.

Nhiều cha mẹ biết con em mình chưa đủ tuổi nhưng vẫn cho điều khiển xe mô tô. Các em thường chở hai, chở ba, thậm chí không đội mũ bảo hiểm.

Ông Lê Văn Tứ (phường 1, TP Tân An) hằng ngày đưa đón con đi học tại trường Hùng Vương (phường 5, TP Tân An) thường gặp những trường hợp học sinh vi phạm về an toàn giao thông khi đi xe máy đến trường. Ông Tứ cho biết: “Tôi nghĩ các bậc cha mẹ nên chịu khó đưa rước con mình hoặc cho con em đi các loại xe đúng với lứa tuổi, không nên để các em đi xe máy khi chưa học luật giao thông hoặc chưa đủ tuổi. Các em tới trường lén gửi các điểm xung quanh, không có sự kiểm soát.

Theo tôi tất cả các trường nên có quy định các em phải gửi xe trong trường để kiểm soát được các em đi bằng phương tiện gì, có biện pháp kết hợp gia đình nhà trường xử lý các em vi phạm. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng xảy ra tai nạn giao thông ở học sinh”.

Trước khi vào năm học, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Long An cùng các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho hơn hàng ngàn lượt học sinh và cán bộ, giáo viên.

Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa đội trưởng đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh) cho biết: “Tại các buổi tuyên truyền, chúng tôi thông tin sơ bộ tình hình trật tự ATGT, số vụ TNGT và các lỗi vi phạm thường gặp. Trong đó, một bộ phận thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh, sinh viên và đang theo học ở các trường để xảy ra vi phạm giao thông đường bộ khi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, chưa được cấp giấy phép lái xe, hay quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông không tuân thủ chấp hành các quy định về Luật giao thông đường bộ dẫn đến vi phạm; thậm chí là xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, như: không lái xe vượt quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô tham gia giao thông, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, đội nón bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách...

Tuy nhiên kỹ năng lái xe, xử lý tình huống, của một bộ phận không nhỏ học sinh vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, còn do việc thiếu trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý con em mình. Hậu quả đã có những tai nạn xảy ra”

HUỲNH DU