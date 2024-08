Long An: Công an phát nước suối cho người dân về quê nghỉ lễ 2-9 31/08/2024 12:55

(PLO)- Tại mỗi điểm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bến Lức, Long An và các bạn đoàn viên thanh niên phát 1.000 chai nước suối miễn phí cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ...

Ngay từ sáng sớm 31-8, dòng người về quê nghỉ lễ đã khiến các tuyến đường cửa ngõ qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An đông hơn ngày thường.

Lực lượng Công an huyện Bến Lức tổ chức điểm phát nước miễn phí cho người dân trên tuyến quốc lộ 1 và Tỉnh lộ 830C. Ảnh: VH

Lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Bến Lức đã tổ chức điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài lực lượng công an, còn có lực lượng đoàn viên, Đội thanh niên xung kích cùng tham gia phát nước. Ảnh: VH

Cùng với đó, lực lượng cán bộ chiến sĩ Đoàn thanh niên cơ sở, Hội phụ nữ Công an huyện và Đội thanh niên xung kích đã tổ chức phát nước suối, bánh kẹo để hỗ trợ người dân đi xe máy tại 2 điểm trên tuyến Quốc lộ 1 và Tỉnh lộ 830C, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức.

Cán bộ chiến sỹ công an phát 1.000 chai nước suối cho người dân về miền Tây nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: VH

Tại mỗi điểm, cán bộ chiến sỹ Công an huyện và các bạn đoàn viên thanh niên phát 1.000 chai nước suối, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa.

Các em nhỏ vui mừng khi nhận quà từ nữ chiến sỹ công an tặng. Ảnh: VH

Việc làm này đã trở thành hoạt động mang nhiều ý nghĩa của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an trong các dịp nghỉ lễ, Tết những năm gần đây.

Qua đó, góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng người dân.

Nhiều người dân trên đường về miền Tây nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9, vui mừng đón nhận nước miễn phí từ lực lượng công an. Ảnh: VH

Anh Trương Đình Quân (quê Sóc Trăng) vui vẻ cho biết: “Quê mình ở Sóc Trăng, nay được nghỉ lễ nên gia đình về quê chơi. Mỗi lần đi ngang qua đây đều thấy các đồng chí chiến sĩ công an phát nước suối, phát bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ, thấy mát lòng và thấy người dân Bến Lức thân thiện, nghĩa tình.”

Lực lượng Công an huyện Bến Lức phát nước cho người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: VH

"Ban đầu, thấy lực lượng cảnh sát đứng chốt đông, tôi có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi bất ngờ khi các anh, chị cười tươi vẫy gọi và trao cho tôi chai nước suối cùng lời dặn dò đi cẩn thận. Hành động này thật sự khiến tôi cảm thấy ấm lòng” - anh Trần Văn Mỹ, quê Trà Vinh vui mừng chia sẻ.

Lực lượng Công an huyện Bến Lức đã tạo hình ảnh đẹp trong lòng người dân về quê nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9. Ảnh: VH

Thông qua hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bến Lức cũng lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ 2-9.