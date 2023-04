Long An: Gỡ khó cho doanh nghiệp về đất đai, thủ tục đầu tư

Sáng 19-4, UBND tỉnh Long An có buổi đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các DN đang hoạt động trên địa bàn các huyện Bến Lức, Thủ Thừa.

Mong tỉnh gỡ vướng cho các dự án

Tại buổi đối thoại, Hiệp hội DN tỉnh Long An kiến nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định như rút ngắn thời gian thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá; quy định thời gian thông qua hội đồng thẩm định giá khi đơn vị tư vấn có chứng thư, thời gian trình, thẩm định, phê duyệt nghĩa vụ tài chính.

Trong khi đó, các DN thì nêu thẳng nhiều vấn đề đang gặp khó. Cụ thể, ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thắng Lợi, nêu hiện DN này đang gặp khó trong thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của dự án khu dân cư Trung tâm Thắng Lợi Gò Đen (huyện Bến Lức). Việc này bị kéo dài, không chỉ gây tổn thất tài chính cho nhà đầu tư mà còn làm chậm trễ, thất thoát trong việc thu ngân sách cho Nhà nước.

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình (huyện Thủ Thừa) thì nêu dự án Khu công nghiệp Hòa Bình đến nay còn chín hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa giao đất sạch cho nhà đầu tư. Điều này ảnh hưởng đến triển khai hoàn chỉnh dự án khu công nghiệp.

Tại nhiều dự án, nhà đầu tư đã đấu giá đất thành và hồ sơ nêu rõ là đất đã hoàn thành GPMB (đất sạch). Thế nhưng khi nhà đầu tư cắm mốc ranh thì gặp cản trở của các hộ dân với lý do chưa được các cơ quan nhà nước giải quyết thỏa đáng về bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Thậm chí có trường hợp người dân xây dựng các công trình kiên cố trên phần đất mà DN đã trúng đấu giá. Điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây thiệt hại rất lớn đến quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Long An mong muốn DN chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, tiếp tục đồng hành với tỉnh phục hồi kinh tế khả thi, hiệu quả và lâu dài.

Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Cũng tại buổi đối thoại, một số DN đề xuất tỉnh, huyện và các ngành có liên quan hỗ trợ DN đẩy nhanh tiến độ GPMB; giãn tiến độ đầu tư từ 12 tháng lên 24 tháng đối với một số dự án nhằm có thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án; các vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân...

Dự buổi đối thoại, sau phần ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các DN, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát đối với đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của các DN để giải quyết dứt điểm.

Ông Lâm cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN đầu tư, sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp gây nhũng nhiễu, khó khăn, không thực hiện nghiêm theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về hỗ trợ, phát triển DN.

Theo ông Lâm, tỉnh rất mong trong thời gian tới DN chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, tiếp tục đồng hành với tỉnh trong thực hiện kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và lâu dài.•

Long An trong top 10 về năng lực cạnh tranh

Trong năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Long An đã tăng sáu bậc. Theo công bố chỉ số PCI toàn quốc, Long An năm 2022 đạt 68,45 điểm (tăng 1,87 điểm so với năm 2021) và nằm trong top 10 tỉnh, TP có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tốt nhất năm 2022.