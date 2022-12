Long An: Huy động gần 488 tỉ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

(PLO)- Năm 2022 tỉnh Long An đã vận động được gần 488 tỉ đồng từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân… để chăm lo cho công tác an sinh xã hội.

Sáng ngày 24-12, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội tỉnh Long An năm 2022. Đến dự có Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được, lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Trong năm 2022, Chương trình từ thiện, an sinh xã hội cộng hưởng với các chủ trương, chính sách của tỉnh Long An đã tạo động lực, nền tảng giúp các hộ nghèo vươn lên làm kinh tế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đã thực sự tạo niềm tin, sự phấn khởi cho người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cho rằng, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, giúp người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, của Long An đi lại dễ dàng hơn.

Đồng thời tạo điều kiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những hộ dân ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được tiếp thêm động lực để vươn lên.

Nguyên Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp, hy vọng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, Long An ngày nay đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người dân nghèo khu vực biên giới, vùng khó khăn của tỉnh.

Dù vậy, con đường đi lên phía trước của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nguồn lực chăm lo cho nhân dân từ các cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; trong khi đó, nhu cầu đầu tư cầu, cống, đường giao thông nông thôn vẫn còn rất lớn.

Số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cần được quan tâm, hỗ trợ còn nhiều, nhất là vấn đề về nhà ở, y tế (hiện nay, tỉnh còn khoảng 4.800 hộ nghèo, chiếm 1% và 11.000 hộ cận nghèo, chiếm 2,29%).

Tỉnh Long An mong muốn tiếp tục nhận được những sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu của các cá nhân, các doanh nghiệp, nhà tài trợ để đồng hành cùng địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này.

Về phía Long An, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, để đồng bộ với các công trình mà các nhà hảo tâm đã đầu tư, hỗ trợ; tăng cường công tác khai thác, bảo trì, phát huy hiệu quả các trường học, các công trình di tích lịch sử đã được đầu tư, xây dựng, nâng cấp; theo dõi, hỗ trợ người dân phát huy hiệu quả việc sản xuất, chăn nuôi do các nhà hảo tâm đã tài trợ, nỗ lực phấn đấu để vươn lên thoát nghèo, tiến tới khá giàu.

Theo báo cáo, trong năm 2022 toàn tỉnh Long An đã vận động được hơn 487 tỷ 934 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm để xây dựng các công trình: cầu giao thông nông thôn, trường học, bệnh viện, các công trình văn hóa, các khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, khu di tích lịch sử, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, quỹ học bổng và các chương trình cung cấp nước sạch học đường,…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng hoa và quà cho các cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ… đã đồng hành cùng địa phương chăm lo cho công tác an sinh xã hội trong năm qua.

HUỲNH DU