TP.HCM hỗ trợ Long An 27 tỉ đồng xây dựng 2 công trình văn hóa

(PLO)- TP.HCM đã hỗ trợ cho Long An kinh phí hơn 27 tỉ đồng để xây dựng công trình Nhà Trưng bày Long An – TP.HCM và công trình Nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu.

Ngày 16-12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành hai công trình do TP.HCM hỗ trợ kinh phí xây dựng. Đến dự lễ khánh thành có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Long An ông Nguyễn Văn Được.

Long An và TP.HCM là hai địa phương có mối quan hệ mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử. Để ghi nhớ mối quan hệ gắn bó hai địa phương, TP.HCM hỗ trợ Long An xây dựng Nhà trưng bày Long An – TP.HCM trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930-1975), tại Công viên tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, Toàn dân đánh giặc.

TP.HCM còn hỗ trợ kinh phí cho Long An xây dựng Nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu tại huyện Châu Thành. Công trình gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm; Hệ thống điện chiếu sáng; San nền; Cải tạo khuôn viên và Hàng rào - Nhà vệ sinh.

Tổng kinh phí xây dựng hai công trình là 27,307 tỉ đồng, trong đó Nhà trưng bày và nội dung trưng bày bên trong tại Khu công viên Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc là 18,542 tỉ đồng và kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu là 8,765 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa khẳng định truyền thống gắn bó giữa hai địa phương cũng như bày tỏ sự tri ân đối với TP.HCM.

Ông Hòa cho biết: “Kết quả trên là sự kết tinh của cả quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi bằng cả trí tuệ, mồ hôi công sức và kể cả xương máu của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bồi đắp nên. Đó còn là sự kế thừa truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Long An và thành phố Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Chúng tôi càng thấy trách nhiệm to lớn của mình trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang ấy”.

HUỲNH DU