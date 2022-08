Long An kết nối giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 29-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Long An và đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Kwon JaeHaeng – Chủ tịch Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn – Việt làm trưởng đoàn.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn hợp tác thương mại, phân phối sản phẩm qua lại giữa tỉnh Long An và Hàn Quốc các mặt hàng như: cà phê, gạo, thực phẩm chức năng, trái cây, sản phẩm nông thủy sản, thời trang...

Đại diện các Sở ngành tỉnh Long An và các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu một số sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP và các sản phẩm thương mại, dịch vụ, du lịch … với phía đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Long An và Hàn Quốc đã trao đổi, thảo luận các vấn đề về thuế thông quan, cập nhật thông tin các tiêu chí về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thủ tục để các mặt hàng nông sản có thể xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Long An luôn tạo điều kiện tốt nhất để đón các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Long An đầu tư, phát triển ổn định. Đồng thời, mong rằng hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa tỉnh Long An và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, dòng vốn FDI từ Hàn Quốc vào tỉnh Long An liên tục tăng qua các năm. Các dự án hiện hữu của Hàn Quốc tại Long An cũng không ngừng mở rộng về quy mô dự án và tăng vốn đầu tư.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 2 trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 870 triệu USD.

Kết thúc hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Công thương tỉnh Long An, Tập đoàn Market Bridge (Hàn Quốc) và Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn - Việt về việc đầu tư dự án thành lập “Trung tâm lưu thông phân phối hàng hóa” tại tỉnh Long An.