Long An: Nam thanh niên nhảy cầu Tân An mất tích dưới sông Vàm Cỏ Tây

Đến 21 giờ tối 18-8, lực lượng chức năng công an tỉnh Long An vẫn đang sử dụng phương tiện rà tìm nam thanh niên nhảy cầu Tân An, bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ, người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 66C1-300... lưu thông trên cầu Tân An theo hướng từ TP Tân An về TP.HCM.

Khi lưu thông đến giữa cầu (phường 2, TP Tân An, Long An), người này bất ngờ dừng lại bỏ xe trên cầu rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Nhìn thấy sự việc, nhiều người đi đường dừng xe tri hô, cùng một số người đang neo xuồng giăng lưới bắt cá gần chân cầu nhanh chóng chèo xuồng ra cứu hộ nhưng không có kết quả. Sau đó, mọi người báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an TP Tân An có mặt tại hiện trường tìm kiếm thanh niên nhảy cầu mất tích, đồng thời xác định danh tính, quê quán để thông tin cho gia đình biết.

Bước đầu, xác định nam thanh niên tên H ( 28 tuổi, quê ở Đồng Tháp).

Đến 22 giờ tối, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân, hiện mực nước sông Vàm Cỏ Tây dâng cao, chảy xiết cộng với trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.