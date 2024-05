Long An: Nhiều người dân sập bẫy cuộc gọi giả cập nhật tài khoản VNeID 24/05/2024 15:32

Liên tục trong vài tuần trở lại đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Long An đã tiếp nhận các cuộc gọi của nhóm người tự xưng là công an khu vực, yêu cầu người dân kích hoạt, cập nhật tài khoản VNeID. Đây là các chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện gần đây, mà ngành công an đã đưa ra khuyến cáo.

Anh Bùi Đức Thanh Sơn (giữa) chia sẻ về những cuộc gọi nhận thông báo yêu cầu cập nhật tài khoản VNeID. Ảnh: HD

Cuộc gọi giả, mất tiền thật

Anh Bùi Đức Thanh Sơn (xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An) cho biết: Trong vòng 10 phút, tôi đã nhận đến 2 cuộc gọi thông báo là tài khoản VNeID của mình bị lỗi. Để lấy lòng tin, người này đã tự xưng là công an phường và khẳng định là tài khoản của tôi phải nhanh chóng được cập nhật tài khoản VNeID. Sau khi tôi khẳng định là tài khoản vẫn hoạt động bình thường và hỏi ngược lại trụ sở công an nơi tôi đang sinh sống ở địa chỉ nào, thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

“Cũng có tìm hiểu qua trên mạng, tôi thấy cũng cảnh báo, thành ra tôi mới nghi vấn và gọi hỏi thì Công an huyện nói không có gọi gì hết, có thể bị lừa rồi”, anh Sơn nói.

Nhiều người dân nhận được cuộc điện thoại giả yêu cầu cập nhật tài khoản VNeID. Ảnh: HD

Cũng với thủ đoạn tương tự, nhiều người đã bị nhóm lừa đảo gọi điện và yêu cầu cài đặt ứng dụng tài khoản VNeID thông qua 1 đường link lạ. Nhận thấy có điều bất thường, ngay lập tức, nhiều người đã gọi đến công an địa phương để xác minh. Và dĩ nhiên, câu trả lời là không có chuyện công an gọi điện yêu cầu thực hiện việc cập nhật thông tin.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân cả tin và bị “sập bẫy”, mất tiền thật. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo sẽ được cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn SMS chứa mã OTP, từ đó các đối tượng lừa đảo sẽ kiểm soát ứng dụng ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền trong tích tắc.

Mới đây nhất, chị L.H.K ( huyện Tân Trụ, Long An) đã bị lừa đảo, chị đã đăng thông tin cảnh giác lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác.

Chị L.H.K chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc bị lừa đảo cập nhật VNeID. Ảnh: MXH

Chị K. chia sẻ: Tôi ở nhà giữ con nên không biết tin tức ở ngoài. Lúc đầu nó điện thoại nói tôi cần đi định danh điện tử mức 2, nhưng tôi nói bận con nhỏ nên không đi được. Nó kêu tôi kết bạn zalo đi rồi nó chỉ cho làm, tưởng nó là công an thật nên tôi đồng ý làm theo vì tôi cũng không ra xã được. Nó kêu mình tháo sim bên iphone và gắn vào 1 cái điện thoại androi nào đó và theo đường link đó để tải ứng dụng này làm theo (cước phí 12.000). Sau đó nó kêu tôi lăn tay 10 ngón trên điện thoại...

“Lúc này tôi thấy có điềm nên đã chuyển khoản tiền qua tài khoản ngân hàng khác (lúc đó trong tài khoản chỉ còn 817.000 đồng). Sau khi làm xong ứng dụng thì tài khoản ngân hàng tôi bị văng ra, đăng nhập lại thì bị sai mật khẩu, tôi lấy lại được mật khẩu thì tài khoản chỉ còn 17.000 đồng. Tôi đã điện thoại lên hỏi công an xã và công an nói là hiện tại không có làm gì hết, xác định tôi đã bị lừa”, chị K bức xúc trên mạng xã hội.

Long An thu nhận trên 926.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Ảnh: HD

Công an cảnh báo

Theo Công an tỉnh Long An, cơ quan đã thu nhận trên 926.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh, tương ứng với số người đang sử dụng điện thoại thông minh và đây cũng chính là miếng mồi ngon của các đối tượng lừa đảo nhắm đến.

Trung tá Phạm Minh Mộng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An, cho biết: Khi công dân nhận được thông tin các đối tượng liên quan đến việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc dẫn dụ cài đặt VNeID qua đường link lạ thì kịp thời thông tin đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Để cài đặt VNeID, người dân có thể liên hệ đến cơ quan công an gần nhất hoặc các tổ công nghệ số cộng đồng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trước những cuộc gọi giả, các ngành chức năng khuyến cáo mỗi người dân hãy thật sự cảnh giác với các cuộc gọi như thế này, tuyệt đối không được làm theo bất cứ hướng dẫn gì, tránh rơi vào “cuộc gọi giả, nhưng lại mất tiền thật”.