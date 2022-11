Long An: Nhiều vụ nạn giao thông xảy ra liên tiếp

(PLO)- Trong hai ngày cuối tuần trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Bến Lức, Long An liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Vào lúc 4 giờ 50 phút sáng ngày 6-11, trên quốc lộ 1 đoạn ấp 2, Xã Thạnh Đức đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, anh Lê Văn Đạo (40 tuổi, Tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe Future BKS 63G1-080.15 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Tiền Giang thì va chạm với bà H.T.D (62 tuổi, Xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đang điều khiển xe đạp chạy cùng chiều đang trên đường đi chợ về.

Hậu quả, vụ va chạm khiến bà D tử vong tại chỗ, còn anh Lê Văn Đạo bị thương nặng được chuyển bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng CSGT đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên thì anh Nguyễn Tuấn Duy ( 19 tuổi, xã Tân Thuận, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe BKS 64K4-9411 từ TP.HCM đi Tiền Giang lưu thông qua hiện trường lại va chạm với một xe máy chạy cùng chiều, sau đó va chạm vào dải phân cách ngã xuống đường chấn thương nặng. Người điều khiển xe máy đã chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 5-11, cũng trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp 2, Xã Thạnh Đức xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi xe đạp.

Cụ thể, ông Lê Văn Tài (47 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An) điều khiển xe máy BKS 62K1-499.41 va chạm với một phụ nữ đạp mua ve chai, người phụ nữ bị té xuống chấn thương nặng được chuyển Bệnh viện Đa Khoa Long An điều trị.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

HUỲNH DU