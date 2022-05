Long An: Sau ly hôn chồng đâm chết vợ, bỏ lại 5 con nhỏ

Sáng 16-5, thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) và hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân là chị N.T.H.N. (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) vợ cũ của Phúc, vừa có quyết định ly hôn.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-5, Phúc tìm đến nhà chị N. để nói chuyện, hai bên lớn tiếng. Sau đó chị N. đã bị Phúc dùng dao đâm tử vong. Ngay trong đêm, Phúc đã bị công an bắt giữ trong tình trạng say xỉn.

Chị N. hiện có 5 con còn nhỏ, con lớn nhất của chị 14 tuổi và nhỏ nhất được 6 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.