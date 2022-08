Long An tái diễn nạn đua xe trái phép trên quốc lộ 1

Ngày 25-8, lãnh đạo UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đã nhận được thông tin phản ánh của người dân vể việc gần đây xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Nhị Thành.

Theo ông Võ Minh Tiến, Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, trước đây trên tuyến đường tỉnh 818 thuộc địa bàn xã đã xảy ra tình trạng đua xe và lực lượng chức năng bắt giữ 17 người cùng 18 xe máy.

Sau đó, tình trạng này lắng xuống. Mới đây, ngày 12-8, mạng xã hội Facebook lan truyền clip hơn 1 phút ghi lại cảnh gần 100 trăm xe máy chặn làn ô tô để đua xe khiến nhiều người dân và các tài xế bức xúc. Hiện công an xã đang tìm hiểu, để phối hợp với ngành chức năng để sớm ngăn chặn tình trạng này.

Ông T.V.C người quay clip cho biết, hàng chục thanh thiếu niên dùng xe máy làm hàng rào chặn ngang quốc lộ 1, làm đường đua từ cầu Voi đến địa phận cầu Ván giáp ranh huyện Bến Lức. Các "quái xế" nẹt pô, chạy xe với tốc độ rất cao.

Ông C cho hay: Khoảng 11h đến 12h đêm, các thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô để thăm dò. Nếu không có lực lượng chức năng là đến 4h sáng tập trung đua xe. Thường việc này xảy ra vào tối thứ 7, chủ nhật. "Nếu phát hiện có công an, thì các thanh thiếu niên sẽ chuyển đến nơi khác để đua"- ông C nói.

Theo Phòng CSGT công an tỉnh Long An, có tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng khu vực tiếp giáp hoặc trên các trục lộ chính để tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 50, N2, quốc lộ 62 trên địa bàn tỉnh Long An.

Thời gian vừa qua, Phòng CSGT tỉnh Long An liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ thanh thiếu niên đua xe trái phép. Có thời điểm, CSGT liên tiếp xử lý các nhóm "quái xế" có tuổi đời còn trẻ, nhiều “quái xế” mới chỉ 15 tuổi đã lập thành nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội, ngang nhiên rủ nhau đi gây rối, thách thức dư luận.

Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp xử lý nạn đua xe gây bức xúc dư luận này.