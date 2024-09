Lũ sông Hồng dưới mức BĐ1: Gấp rút tìm kiếm người mất tích sau thảm họa sập cầu Phong Châu 14/09/2024 16:00

Hiện tại, mức nước trên sông Hồng (Sông Thao) tại khu vực cầu Phong Châu đã rút xuống dưới mức báo động số 1, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Để nhanh chóng triển khai việc cứu hộ, cứu nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh - làm đầu mối chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan. Công việc này bao gồm xây dựng phương án tìm kiếm cụ thể, huy động lực lượng và phương tiện, đảm bảo tiến hành công tác cứu hộ một cách nhanh chóng và an toàn.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh và an toàn khu vực, phân luồng giao thông để hỗ trợ các lực lượng cứu hộ, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng khác trong việc tìm kiếm người mất tích và trục vớt các phương tiện. Việc xác định danh tính người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu sẽ được ưu tiên, để thông báo cho gia đình và địa phương tiếp nhận. Công an tỉnh cũng sẽ báo cáo tiến độ tìm kiếm và trục vớt cho Bộ Công an, đồng thời đề nghị hỗ trợ cho các vấn đề vượt quá khả năng xử lý của tỉnh.