Lừa bán cô gái ra nước ngoài, người đàn ông bị khởi tố 02/08/2024 20:35

Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Lương Văn Sỏn (60 tuổi) và Lương Thị Mái (39 tuổi) về tội mua bán người.

Ông Sỏn và Mái cùng ngụ xã Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Bị can Lương Văn Sỏn.

Theo hồ sơ, năm 2019, Sỏn và Mái thấy một cô gái ở xã Chiêu Lưu xinh đẹp nhưng có hoàn cảnh khó khăn nên đã dụ dỗ, lừa đưa ra nước ngoài để bán.

Sau khi đưa cô gái ra vùng biên giới phía Bắc bán cô gái cho người đàn ông mua về làm vợ, Mái cầm 80 triệu đồng trở về.

Khi về đến nhà, Mái lấy 15 triệu đồng để tiêu xài và chia cho Sỏn 35 triệu đồng, đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng giải cứu thành công cô gái và đưa về đoàn tụ với gia đình.