Lừa bán pháo rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách

Chiều 24-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Bá Truyền (21 tuổi, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ tháng 11-2023, Truyền dùng Facebook cá nhân tham gia nhóm Facebook “Đam mê chế pháo” có hơn 54.000 thành viên. Truyền vào nhóm để xem cách chế tạo pháo nổ rồi rao bán pháo.

Bị can Hồ Bá Truyền bị bắt giữ.

Đến ngày 7-1, Truyền sử dụng tài khoản Zalo của mình để lập nhóm zalo “Pháo thủ tự làm” rồi đăng tải bài viết lên nhóm Facebook “Đam mê chế pháo” kèm theo đường link vào nhóm Zalo của mình.

Hai ngày sau, nhóm zalo “Pháo thủ tự làm” (giao giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chế pháo) bị khóa. Truyền tiếp tục lập nhóm Zalo “Anh em ba miền giao lưu” và đăng tải nhiều bài viết kèm theo đường link lên nhóm facebook “Đam mê chế pháo”. Sau đó, nhiều người nhắn tin qua Zalo của Truyền để hỏi mua pháo.

Từ đây, Truyền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã nhắn tin trên nhóm Zalo “Anh em ba miền giao lưu” với nội dung báo giá các loại pháo, kèm theo số điện thoại.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật, phương tiện Hồ Bá Truyền dùng để thực hiện hành vi.

Ngày 10-1, anh DVK (36 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là thành viên của nhóm Zalo nhắn tin cho Truyền để hỏi mua 20 hộp pháo hoa loại 49.

Truyền yêu cầu anh K chuyển tiền đặt cọc 7 triệu đồng, gửi vào tài khoản của Truyền. Nhận được tiền, Truyền lấy lý do chưa có pháo, tiếp tục yêu cầu anh K chuyển thêm 4 triệu đồng. Nhận được 11 triệu đồng, Truyền không chuyển pháo cho anh K mà chiếm đoạt.

Công an huyện Hương Khê phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập Truyền để đấu tranh làm rõ hành vi và thực hiện bắt, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Truyền.

