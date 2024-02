Lừa bán xe máy cũ giá rẻ trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 1-2, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này vừa tạm giữ một thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên bằng hình thức lừa bán xe máy cũ giá rẻ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình cơ quan an ninh mạng Lai Châu phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên bằng hình thức lừa bán xe máy cũ giá rẻ trên Facebook.

Sùng Tiến Trường. Ảnh CACC

Ngày 31-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an Lai Châu gồm: An ninh mạng, Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Công an xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang triệu tập Sùng Tiến Trường, 21 tuổi, ngụ xã Nà cùng một số đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Sùng Tiến Trường khai nhận đã tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook với các tên: “Xe máy đẹp”, “Xe đẹp rẻ”, “Xe máy giá rẻ”, “Xe đẹp” rồi đăng bài rao bán xe cũ giá rẻ lên các nhóm mua bán xe cũ ở Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…

Khi có người hỏi mua thì Trường lấy ảnh xe máy trên mạng gửi cho bị hại và yêu cầu đặt cọc tiền mua xe bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi bị hại chuyển tiền cọc thì Trường lấy nhiều lý do khác để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi các bị hại nghi ngờ thì đối tượng chặn liên lạc.

Cơ quan công an xác định Trường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (trong đó có 2 công dân ở Lai Châu) với số tiền trên 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sùng Tiến Trường để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Lai Châu khuyến cáo, người dân nên tỉnh táo, suy xét kỹ khi mua bán trên mạng xã hội. Ngoài ra, nếu ham mua xe máy không giấy tờ giá rẻ cũng chính là hành vi tiếp tay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Lai Châu khen thưởng lực lượng bắt vụ vận chuyển 10 bánh heroin (PLO)- Công an tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tân Uyên khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án triệt phá ma tuý, thu giữ 10 bánh heroin.

XUÂN NGUYỄN