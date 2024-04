Luật sư của Sheikh Jassim viết thư cảnh báo MU về ‘bình luận phỉ báng’ 05/04/2024 11:50

Luật sư của tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim cáo buộc đồng sở hữu mới của Manchester United là Sir Jim Ratcliffe đã vi phạm thỏa thuận bảo mật. Các luật sư của Sheikh Jassim đã viết thư cho Manchester United phàn nàn về "một loạt các bình luận sai trái và phỉ báng rõ ràng" từ Sir Jim Ratcliffe, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin hôm nay 5-4.

Trong cuộc đua mua MU giữa Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe, tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim muốn mua 100% cổ phần MU, còn Sir Jim Ratcliffe ban đầu chỉ muốn mua lại một phần cổ phần “quỷ đỏ”. Cuối cùng , Sir Jim Ratcliffe giành chiến thắng khi mua được 27,7% cổ phần MU từ nhà Glazer. Đáng chú ý, trong quá trình tham gia đấu thầu mua MU, các bên phải tuân thủ điều khoản bảo mật mọi thông tin.

Sau khi thỏa thuận mua 27,7% cổ phần MU được hoàn tất, Sir Jim Ratcliffe đã được truyền thông hỏi về đối thủ Sheikh Jassim. Tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe có câu trả lời đầy bất ngờ: “Thực ra vẫn chưa có ai từng nhìn thấy ông ấy (Sheikh Jassim). Nhà Glazers chưa bao giờ gặp ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ xuất hiện. Tôi không chắc ông ấy tồn tại!".

Ngoài ra, Sir Jim Ratcliffe cũng tiết lộ Sheikh Jassim không cung cấp bằng chứng về nguồn tiền mua 100% cổ phần MU. Điều này lần đầu tiên được MU ám chỉ khi họ nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vào tháng 1.

Theo tờ The Athletic (Anh), Sheikh Jassim và tổ chức được thành lập để tiếp quản MU là Nine Two Foundation đã gửi thư pháp lý tới MU ở cả New York và London để khiếu nại về bình luận của Sir Jim Ratcliffe. Phía Qatar kêu gọi MU "hành động khắc phục ngay lập tức" đối với hồ sơ mà “quỷ đỏ” báo cáo trên Ủy ban chứng khoán. Họ cáo buộc Ratcliffe vi phạm thỏa thuận bảo mật xung quanh quy trình đấu thầu mua MU với những nhận xét gần đây của ông.

Động thái khiếu nại ban đầu của phía Qatar diễn ra vào tháng 1 sau khi MU nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Hồ sơ này ghi lại sự kiện dẫn đến việc Sir Jim Ratcliffe mua 27,7% cổ phần MU. MU cần phải làm rõ khoản đầu tư của Sir Jim Ratcliffe vào “quỷ đỏ” vì CLB đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Trong hồ sơ, Man Utd tuyên bố Sheikh Jassim đã nhiều lần không cung cấp được “thư cam kết tài chính theo thông lệ”, điều này sau đó được truyền thông đưa tin rằng, phía Qatar không thể cung cấp bằng chứng hợp lệ về nguồn vốn họ mua MU.

Bây giờ, một lá thư từ Qatar gửi tới MU nói rõ rằng, điều này đã "gây hiểu lầm", đồng thời họ cũng khẳng định MU cần phải khắc phục ngay lập tức. Phía Qatar tuyên bố họ đã cung cấp bằng chứng "rõ ràng" về nguồn tiền mua MU. Yêu cầu này của phía Qatar vẫn chưa được MU thực hiện.

The Athletic đưa tin, họ đã thấy bằng chứng cho thấy "một giám đốc điều hành cấp cao của phía Qatar đã viết thư cho Manchester United để xác nhận Nine Two Foundation sẽ tài trợ cho việc mua câu lạc bộ và xóa các khoản nợ của câu lạc bộ".

Tập đoàn Raine của Mỹ từng được nhà Glazer ủy quyền giám sát vụ mua bán MU. Người đồng sáng lập của Tập đoàn Raine là Joe Ravtch đã làm sáng tỏ xung quanh câu chuyện Sheikh Jassim có thật sự tồn tại hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times of London vào tháng trước, Joe Ravitch khẳng định: “Chúng tôi đã gặp Sheikh Jassim. Ông ấy ở New York. Ông ấy là một người đáng yêu, một người rất thông minh. Người Qatar rất thực tế. Họ là những người rất thông minh, rất chu đáo.

Tôi không biết tại sao họ không đánh giá cao giá trị của Manchester United nhưng chúng tôi không phải là cố vấn của họ. Chúng tôi đã cố gắng với tư cách là người bán để giải thích giá trị của CLB Manchester United cho họ và họ đã đưa ra một loạt các cuộc đấu giá rất nghiêm túc”.