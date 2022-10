Lùi giờ vào học: Không còn kẹt xe, con có thời gian ăn sáng

(PLO)- Trường học ở TP.HCM lùi giờ vào học, phụ huynh lẫn học sinh có thêm thời gian ăn sáng, đường lại thông thoáng dễ di chuyển.

Sáng 31-10, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp chính thức áp dụng khung giờ vào học mới theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Nếu trước đây học sinh (HS) vào học lúc 7 giờ 15 thì từ hôm nay, các em sẽ vào học tiết 1 từ lúc 7 giờ 30, muộn hơn 15. Học sinh tập trung lúc 7 giờ 15 để tập thể dục đầu giờ.

Tương tự, giờ về các lớp bán trú của trường sẽ bắt đầu từ 16 giờ 10, mỗi lớp ra về xê dịch xen kẽ từ 5-10 phút để tránh kẹt xe trước trường.

Đưa con đến lớp học, chị Vy Thị Xô cho biết trường con nằm trên con đường tập trung nhiều trường học nên hay xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Do vậy, chị Xô phải tranh thủ đi thật sớm để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, hôm nay khi trường đổi giờ học, đường đến trường thông thoáng, hai mẹ con đến trường nhanh hơn do lệch giờ vào học so với trường THCS ngay cạnh.

“Trước đây 7 giờ kém 20, hai mẹ con đã đến trường để kịp giờ học. Bố tụi nhỏ đi làm sớm, một mình tôi phải lo cho 2 đứa ăn sáng và đi học nên khá cập rập. Nhờ trường lùi giờ vào học, mẹ con có thêm thời gian hơn” - chị Xô bày tỏ.

Tương tự, phụ huynh Phạm Văn Hùng chia sẻ trước đây, để kịp giờ học, gần 6 giờ, anh đã phải thức bé dậy, cho ăn sáng để kịp có mặt ở trường lúc 6 giờ 50. "Còn với khung giờ hôm nay, bé có thể dậy trễ hơn 30 phút vì 7 giờ 15 mới phải tập trung. Như thế, tôi vừa có thêm thời gian chuẩn bị đồ ăn, con cũng có thêm thời gian ăn sáng” - anh Hùng nói.

Thay vì 5 giờ 45 phải dậy, sáng nay Hoàng Minh Ánh, học sinh lớp 5/1 được ngủ nướng thêm 15 phút vì trường điều chỉnh giờ vào học. Điều này khiến em tỉnh táo và đỡ mệt mỏi hơn.

“Con thấy việc lùi giờ học rất phù hợp vì quãng đường đến trường không còn kẹt như trước. Con có thêm thời gian ăn sáng để chuẩn bị bước vào những tiết học tràn đầy năng lượng” - Minh Ánh chia sẻ.

Bà Lê Thụy Phượng Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay theo chỉ đạo của Sở cũng như căn cứ vào tình hình thực tế, trường quyết định lùi giờ vào học thêm 15 phút. Nếu trước đây là 7 giờ 15 phút, các con vào tiết 1 thì nay các con sẽ bắt đầu học từ 7 giờ 30. Mọi hoạt động học tập không bị ảnh hưởng. Để hỗ trợ phụ huynh, trường vẫn mở cổng từ 6 giờ sáng để đón các con vào học.

Cũng theo bà Linh, trường gần với trường THCS Nguyễn Trãi. Vì thế, vào mỗi sáng, lượng xe đi lại rất đông và thường kẹt xe vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, sáng nay khi trường điều chỉnh giờ học, khu vực này trở nên thông thoáng, phụ huynh dễ đi lại hơn bởi lúc này học sinh trường Nguyễn Trãi đã vào trường tập trung.

Tuy nhiên theo khảo sát của PV, nhiều trường vẫn chưa thực hiện việc lùi giờ vì chờ văn bản chỉ đạo từ Sở GD&ĐT cũng như phòng GD&ĐT.

Tại họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trước ý kiến dư luận về việc HS vào học quá sớm ảnh hưởng đến sức khoẻ, Sở GD&ĐT đã có nghiên cứu và chấn chỉnh. Thời gian tới, các trường sẽ bắt đầu thay đổi giờ vào lớp. Cấp tiểu học, mầm non sẽ bắt đầu giờ học đầu tiên sớm nhất là 7 giờ 30 phút, cấp THCS bắt đầu sớm nhất là 7 giờ 15 phút và cấp THPT bắt đầu sớm nhất là 7 giờ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí, tình trạng giao thông mà các trường sẽ có sự sắp xếp, bố trí hợp lý. Cụ thể, đối với các cung đường có nhiều cơ sở giáo dục thì địa phương cần bố trí làm sao để giao thông không bị ùn tắc nhưng phải đảm bảo mở cửa đón HS từ 6 giờ 30.

