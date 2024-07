Giải vô địch U-19 Đông Nam Á: "Lưng dựa tường" U-19 Việt Nam- U-19 Úc, giả sử có 4 điểm vào bán kết không? 20/07/2024 10:48

15 giờ ngày 21-7, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh ra quân trận thứ nhì bảng B, giải vô địch U-19 Đông Nam Á. U-19 Việt Nam trong thế "lưng dựa tường"

Câu hỏi đặt ra là khả năng đánh bại “chuột túi non” của những “chiến binh sao vàng” trẻ có đáng tin?

Việt Nam ra quân trận đầu không thắng được đội cần phải thắng Myanmar qua trận hòa vất vả 1-1, U-19 Việt Nam rơi ngay vào thế "lưng dựa tường" khi chạm trán với Úc.

Thắng Myanmar là chuyện nằm trong kế hoạch và là điều kiện cần để U-19 Việt Nam nuôi hy vọng lớn vào bán kết. Tuy nhiên thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã gặp một đội trẻ Myanmar chơi thứ bóng đá rất khô khốc và đội trẻ Việt Nam đã không thắng được.

Trận đó đội trẻ Việt Nam đã phải rượt đuổi mới có kết quả hòa 1-1.

Cũng ở lượt đầu bảng B, Úc đã đánh bại Lào -đương kim á quân giải đến 6-0.

U-19 Việt Nam có một trận hòa vất vả với U-19 Myanmar, vỡ kế hoạch 3 điểm đầu. Ảnh: VFF

Hơn 5 năm về trước, các đội trẻ Úc hầu hết là lứa U-16 và U-19 đến với giải Đông Nam Á thường chuẩn bị rất hời hợt, xem thường đối thủ và đã trả giá nên bây giờ họ không như vậy nữa. Tham dự giải, họ chuẩn bị chu đáo, tập hợp lực lượng tốt nhất và sự tôn trọng đối thủ. Cụ thể cho sự tôn trọng vào vừa qua họ lên ngôi giải U-16 Đông Nam Á khi đánh bại chủ nhà Indonesia 5-3 ở bán kết và thắng luân lưu Thái lan 5-4 ở chung kết...

HLV Trevor Morgan dẫn dắt U-19 Úc tham dự giải này cho biết: “Các đội trẻ không có sự khác biệt nhiều, chúng tôn trọng các đối thủ trong bảng và bất kỳ đối thủ nào chúng tôi gặp. Trận đầu, Việt Nam chưa thể hiện được hết khả năng của mình qua trận hòa Myanmar 1-1. Chúng tôi không lấy cơ sở đó để cư xử trận gặp Việt Nam chiều 21-7”.

Việc HLV Trevor Morgan tôn trọng các đội trẻ Việt Nam là có cơ sở. Đội U-23 của họ từng bị lứa Công Phượng, Quang Hải “dạy cho bài học” ở Thường Châu 2018 (vòng bảng, Việt Nam thắng 2-1). Rồi vòng loại châu Á ở Malaysia...

Tuy nhiên việc Úc không còn xem thường đội trẻ Việt Nam sẽ là thách thức cho U-19 Việt Nam chiều nay.

Trận hòa vất vả với Myanmar vì đối thủ chơi thứ bóng khô khốc, Việt Nam chỉ được nghỉ ngơi một ngày (Úc cũng thế), tuy nhiên cơ địa có sự khác biệt và đó sẽ là thiệt thòi cho Việt Nam.

HLV Hứa Hiền Vinh cần phải làm công tác tư tưởng học trò của mình vì đây là trận đấu Mang tính sống còn, hay nói khác đi, Việt Nam chạm trán với Úc trong thế “lưng dựa vào tường” nếu trắng tay thì khả năng vào bán kết rất thấp do điều lệ giải, do bảng B nghiệt ngã nhất so với bảng A và C khi mỗi bảng chỉ lấy một đội nhất và 3 đội nhì của 3 bảng so đọ chỉ số phụ.

U-19 Việt Nam cần có một thế trận hợp lý trước Úc được đánh giá cao hơn mọi mặt.

Trong trường hợp, U-19 Việt Nam có một kết quả không như mong đợi và như thế chờ gặp đối thủ cuối cùng trong bảng là Lào để tìm chiến thắng. Lúc đó Việt Nam có được 4 điểm sau ba trận, khả năng săn vé vớt duy nhất là không cao.

Tình hình các bảng đấu qua lượt trận thứ nhất như sau:

+Bảng A: Chủ nhà Indonesia-Philippines 6-0, Đông Timor-Campuchia 3-2.

+Bảng B: Úc-Lào 6-0, Việt Nam-Myanmar 1-1.

+bảng C: Malaysia-Brunei 11-0,Thái Lan-Singapore 2-1.

Chiếc vé vớt đang tạm thời nằm trong tay Đông Timor sau lượt trận đầu.