Lượng điện tiêu thụ liên tiếp đạt đỉnh, ngành điện kêu gọi chung tay tiết kiệm điện 08/05/2024 10:24

Chị Nguyễn Ngọc Thanh Hằng, TP Thủ Đức vẫn nhớ như in kỳ hóa đơn tiền điện gần nhất cao ngất ngưởng với số tiền hơn 2 triệu đồng/tháng mà choáng váng. “Nhìn hóa đơn mà phát hoảng và tôi tự đặt câu hỏi tại sao nhu cầu sử dụng điện vẫn vậy mà hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi”- chị Hằng nói.

Lúc này, chị Hằng bắt đầu lân la các hội nhóm, mạng xã hội thì phát hiện thủ phạm khiến hóa đơn điện tăng chính là chiếc máy lạnh. Khi đó, chị lượm ngay các bí kíp tiết kiệm điện như tắt khi không sử dụng, mở máy lạnh khi thật cần thiết với nền nhiệt 27 độ C, tận dụng đón gió trời vào nhà... Cạnh đó, chị Hằng liền tải app của ngành điện để theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm, ngày cao điểm.

“Theo dõi qua app của ngành điện mới biết có ngày nhà tôi dùng gần 30 kWh nhưng cũng có ngày chỉ dùng 6kWh. Lâu nay tôi cứ nghĩ sử dụng điện như những tháng trước thì hóa đơn vẫn giữ nguyên, nhưng thực tế nền nhiệt ngoài trời đã tác động rất nhiều đến hóa đơn tiền điện.

Nay nghe báo đài phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao, thậm chí có nguy cơ thiếu điện vào mùa khô nên gia đình tôi bắt đầu thực hiện tiết kiệm điện, tự điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện. Việc này vừa để tiết kiệm điện cho nhà nước, vừa bảo vệ túi tiền” - chị Hằng vui vẻ chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, TP Thủ Đức cho biết: Tôi hiểu rõ nguồn cơ khiến hóa đơn tiền điện tăng cao là cái máy lạnh. Có lần tôi đã bật máy lạnh từ 9 giờ sáng đến 17 giờ, ngày hôm sau vào app ngành điện TP.HCM kiểm tra thì phát hiện lượng điện tiêu thụ tăng gấp 5 lần so với bình thường. Nói như vậy không có nghĩa là không xài máy lạnh mà tôi bắt đầu tìm cách để sử dụng hợp lý hơn.

Bí quyết tiết kiệm của anh Sơn đưa ra là tận dụng gió trời nhiều nhất có thể, khi nào nóng nực mới mở máy lạnh và để ở nhiệt độ phòng 26-27 độ. Vì vậy, hóa đơn tiền điện của gia đình anh luôn ở ngưỡng chấp nhận được.

"Thời gian gần đây trên mạng xã hội một số người hốt hoảng thông báo tháng này xài điện y như những tháng trước nhưng hóa đơn tiền điện tăng cao đột ngột. Đúng như vậy, thói quen của mọi người vẫn vậy nhưng nhiệt độ ngoài trời tăng cao do nắng nóng gay gắt. Nhiều gia đình có thói quen giảm nhiệt độ máy lạnh xuống 18-19 độ C khiến máy lạnh phải làm việc hết công suất, vì thế mà hóa đơn tiền điện tăng cao. Mọi người chỉ cần nắm rõ nguyên lý này thì tiết kiệm điện dễ dàng" - anh Sơn nói.

Hiểu rõ việc tiết kiệm điện phải xuất phát từ mỗi cá thể, cộng đồng và doanh nghiệp, các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC đã tích cực tuyên truyền, vận động từ mạng xã hội, đến cả các cuộc họp đoàn thể, tổ dân phố. Đến nay, các công tác tiết kiệm điện đã đi sâu vào trong các tổ chức, gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Văn Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, đã chia sẻ những giải pháp tiết kiệm điện trong khi quận Bình Tân và quận 6 có số lượng khách hàng sử dụng điện rất lớn.

Anh Thành cho biết công ty chia thành 5 nhóm khách hàng để có kế hoạch tuyên truyền riêng. Theo đó, trên địa bàn từng phường, bản tin khu phố, quầy tiếp dân và các trường học và cả doanh nghiệp đã được phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện. Đơn cử như tuyên truyền qua bản tin nội bộ, zalo nhóm thông qua các tổ chức đoàn thể, mạng xã hội, và cách thiết thực nhất là tuyên truyền tới từng buổi họp ở khu phố.

Tương tự, ông Trương Tấn Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khuôn Chính Duy Tân, đã chia sẻ niềm vui khi công ty tiết kiệm được bội tiền nhờ tiết kiệm điện.

Cụ thể, đối với hoạt động sản xuất, công ty đã tiến hành dịch chuyển thời gian sản xuất vào ca đêm (22 giờ - 6 giờ sáng) để tăng cường tiết kiệm điện. Với các giải pháp như trên, mỗi năm ước tính công ty tiết kiệm khoảng 10% tổng lượng điện tiêu thụ với hơn 150 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, một khách sạn ở quận Tân Bình cũng tiết kiệm được hàng chục triệu mỗi tháng nhờ cắt giảm 50% thang máy, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Chị Phan Vũ Trúc Mai, Ủy viên Thường vụ Quận đoàn 6, cho biết quận đoàn luôn tích cực tham gia vào công cuộc tiết kiệm điện, đặc biệt là hưởng ứng giờ trái đất. Để mang lại hiệu quả, Quận đoàn đã kêu gọi các đoàn viên sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Hơn hết, trong các buổi họp các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là học sinh- sinh viên, những bí kíp tiết kiệm điện đã được tích cực truyền tải. Đến nay, thế hệ trẻ đã bắt đầu hành động, chung tay vào tiết kiệm điện.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chia sẻ trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương phẩm năm đạt 62,19 tỉ kWh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó tăng trưởng cao ở các nhóm thành phần phụ tải: Công nghiệp - xây dựng (tăng 12,4%), nông nghiệp (tăng 17%), thương mại - khách sạn - nhà hàng (tăng 14,6%). Tăng trưởng điện thương phẩm của thành phần quản lý tiêu dùng ở mức 10,1% nhưng riêng khu vực Miền Nam có mức tăng trưởng cao là 15,6% do Miền Nam đang trong giai đoạn cao điểm của nắng nóng mùa khô.

Trong bối cảnh khó khăn khi tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện không thuận lợi, có nhiều sự cố các tổ máy nhiệt điện, việc cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong 3 tháng đầu năm 2024 đã được đảm bảo tốt. Tuy nhiên, đối mặt với tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ đến sớm, việc đảm bảo cung ứng điện được nhận định sẽ tiếp tục căng thẳng.

Dự báo việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4,5,6,7) sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với hệ thống điện Miền Bắc. Do đó các Tổng công ty Điện lực cần phải tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện trong nhân dân phải được quan tâm hàng đầu.

Hiện nay việc tiết kiệm điện của mọi người, mọi nhà và mọi doanh nghiệp là việc làm hết sức cấp bách mà ngành điện rất cần người dân, doanh nghiệp cả nước cùng đồng hành, chia sẻ. Việc làm này tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần rất lớn vào việc ổn định nguồn cung cấp điện cho cả nước trong mùa nắng nóng, hướng đến mục tiêu sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm để bảo vệ môi trường xanh, bền vững cho mỗi người chúng ta.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC, cho biết theo thống kê, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất tính từ đầu năm đến nay là 103,99 triệu kWh/ngày (52-4-2024) cao hơn đỉnh điểm cao nhất của năm 2023 (ngày 6-5-2023, đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 94,85 triệu kWh/ngày).

Nguyên do chính là thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài dẫn đến nhu cầu làm mát tăng cao.

Theo số liệu quản lý vận hành thì trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng thương phẩm của TP.HCM là 6,9 tỉ kWh, tăng 9,2% so với năm 2023. Trong đó thành phần có tỉ lệ tăng cao là tiêu dùng dân cư tăng 10,68%, thương nghiệp, khách sạn tăng 8,09% và công nghiệp xây dựng tăng 7,29% cho thấy kinh tế TP đang có bước phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo dự báo trong tháng 4 và tháng 5-2024 sản lượng tiêu thụ cực đại sẽ đạt có thể từ 99 đến 100 triệu kWh/ngày; công suất cực đại đạt gần 4.900MW. Trong thời gian qua, EVNHCMC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực chuẩn bị thật kỹ các phương án kịch bản điều hành để đảm bảo cung cấp điện cho từng địa bàn cụ thể.

EVNHCMC đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. EVNHCMC đã xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành cụ thể cho công tác tiết kiệm điện, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, đáp ứng đầy đủ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Trong đó, công tác tuyên truyền về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm luôn được chú trọng, phải làm sao để các chủ trương, chính sách của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực thi và đi vào cuộc sống.

Do vậy, công tác truyền thông cũng cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để lan tỏa và khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia tích cực của tất cả các khách hàng sử dụng điện trên phạm vi toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng xã hội, để thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen” trở thành nhận thức thường xuyên của mọi người, mọi giới.

Ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh một trong những giải pháp tiết kiệm điện tuy nhỏ nhưng nếu được thực hiện đồng bộ sẽ mang lại hiệu quả tiết kiệm cao.

Cụ thể như điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 260C trở lên. Theo số liệu thống kê, TP.HCM với trên 1 triệu khách hàng dùng điện ở mức trên 300 kWh/tháng. Đây là những hộ có dùng máy lạnh. Ước tính tổng số máy lạnh trên địa bàn TP là khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu máy (quy đổi theo máy 1HP). Nếu mỗi máy điều hòa được cài đặt nhiệt độ cao hơn 1 độ C so với thói quen thường ngày thì lượng điện tiết kiệm được sẽ tương ứng khoảng 1,5 triệu kWh/ngày.

Thực hiện mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ngày làm việc; Tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; Dừng hoạt động 50% số thang máy, đồng thời khuyến khích di chuyển bằng thang bộ giữa các tầng gần nhau.

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc; Hạn chế sử dụng trang phục trang trọng, áo vest…khi làm việc và tham dự họp.

Riêng đối với các doanh nghiệp thì khuyến cáo dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất về sau 22h; tích cực chủ động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải DR và được khuyến khích sử dụng máy phát dự phòng để chủ động thêm nguồn cung. Đối với hộ gia đình thì triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong hộ gia đình, tắt bớt các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng…

“Đó là những việc hết sức cấp bách mà ngành điện rất cần người dân, doanh nghiệp TP.HCM nói riêng và trong cả nước nói chung cùng đồng hành, chia sẻ để chung tay tiết kiệm điện, để tiết kiệm điện trở dần trở thành thói quen hằng ngày. Việc làm này tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần rất lớn vào việc ổn định nguồn cung cấp điện cho địa bàn TP và cả nước trong mùa nắng nóng năm nay” - ông Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh.

Đồng tình, TS Nguyễn Công Tráng, giảng viên khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết sử dụng máy lạnh hiệu quả là đã có thể tiết kiệm điện mùa nắng nóng, bởi máy lạnh chiếm tới 60% hóa đơn tiền điện, sau đó là các thiết bị làm mát.

Cụ thể, người dân chọn máy lạnh có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, như phòng ngủ của hộ gia đình có diện tích 10-15 m2 thì sử dụng máy lạnh 1 ngựa, diện tích 30-37 m2 nên sử dụng máy lạnh 2 ngựa. Song song đó cần sử dụng máy lạnh có dán nhãn tiết kiệm điện, tránh bật tắt máy lạnh liên tục đến khi khởi động lại sẽ làm tiêu hao hơn.

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà cho rằng tiết kiệm điện hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Thay vì các bạn trẻ sử dụng rất nhiều đồ công nghệ cùng lúc, có thể nên tiết chế lại.

Các bạn trẻ cũng nên vận dụng các giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng điện hợp lý, tận dụng gió trời, hòa mình vào thiên nhiên, sử dụng máy lạnh khi thật cần thiết… Việc này sẽ trở thành những hành động đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường, đóng góp vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Tiết kiệm điện sẽ hiệu quả hơn khi mọi người thấy được giá trị nó mang lại. Giá trị dễ thấy nhất là tiết kiệm điện thì sẽ tiết kiệm được tiền. Ngoài ra, tôi muốn cho mọi người thấy tiết kiệm điện có thể bảo vệ cho môi trường sống. Vì vậy, tôi kêu gọi các bạn trẻ chung tay tiết kiệm điện từ những hành động nhỏ, cùng bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau”- hoa hậu Thanh Hà kêu gọi.

Bám sát chỉ đạo của EVN trong việc đảm bảo an ninh, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, khu vực và đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô 2024, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo cấp điện, vận hành an toàn hệ thống, cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện đến tất cả đối tượng khách hàng sử dụng điện.

Để tiết kiệm chi phí cho gia đình, EVNSPC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ.

EVNSPC tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện của các tỉnh/thành phố trên địa bàn phía nam vận động các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phát động phong trào thực hành tiết kiệm điện.

Xây dựng kế hoạch, nội dung phù hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền tại các khu dân cư, trong học đường, trong các hội đoàn thể tại địa phương… để tất cả các thành phần trong xã hội hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm để cùng nhau chung tay tiết kiệm điện vì mục tiêu “ích nước lợi nhà”.

EVNSPC đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong vận hành hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải năm 2024, có tính đến mùa khô, hạn hán và xâm nhập mặn. Để tiết kiệm điện hiệu quả, EVNSPC kêu gọi sự chung tay của khách hàng sử dụng điện.