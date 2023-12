Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe sẽ tăng cao

Mới đây, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Giáp Thìn 2024. Tại cuộc họp, Sở GTVT dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách trong dịp này sẽ tăng so với cùng kỳ.

Sở GTVT dự báo nhu cầu đi lại của người dân tại các bến xe khách liên tỉnh vào dịp Tết sẽ tăng. Cụ thể, dịp Tết Dương lịch các bến xe sẽ phục vụ bình quân 49.351 hành khách/ngày với 2.618 chuyến xe, tăng 23% lượng hành khách so với cùng kỳ và dịp Tết Nguyên đán phục vụ bình quân 71.946 hành khách/ngày với 3.030 chuyến xe, tăng 18% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Tương tự, tại bến phà Cát Lái sẽ có khoảng 65.000 lượt hành khách/ngày trong Tết Dương lịch 2024 và 54.000 lượt hành khách/ngày vào Tết Nguyên đán. Đối với bến phà Bình Khánh sẽ đón khoảng 30.000 lượt hành khách/ngày trong Tết Dương lịch và 22.500 lượt hành khách/ngày trong Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Sở GTVT dự báo dịp Tết Dương lịch sẽ đón khoảng 120.000 hành khách/ngày và Tết Nguyên đán đón khoảng 130.000-140.000 hành khách/ngày, tăng 8% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Trao đổi với PV, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết trung bình một ngày Tân Sơn Nhất có 710 chuyến bay đi và đến. Trong đó, riêng cao điểm Tết Dương lịch có khoảng 110.000-120.000 hành khách/ngày và Tết Nguyên đán có khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày. Vì vậy, để bảo đảm phục vụ hành khách, cảng đã chủ động họp trước các đợt cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay.

Cụ thể, phối hợp kịp thời trong công tác triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot để khai thác phù hợp với năng lực của nhà ga.

Đồng thời, phối hợp với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng xe phục vụ tại cảng trong dịp Tết và phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu. Chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, quy trình, phương án khai thác, sắp xếp nguồn lực, kiểm tra, bảo trì các hệ thống kỹ thuật, bảo đảm tính sẵn sàng hoạt động của trang thiết bị.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT), cho biết đến thời điểm này, các đơn vị đều đã chủ động chuẩn bị các kịch bản nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, hạn chế ùn tắc, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa theo dự báo. Đặc biệt, các đơn vị đã sẵn sàng phương án điều động xe bảo đảm không thiếu xe để phục vụ người dân, bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Giáp Thìn.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin phương án tổ chức, phân luồng giao thông, kế hoạch phục vụ vận tải và hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, hạn chế tình trạng tập trung đi lại trong những ngày cao điểm, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu xe. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thông tin đến người dân cần vào các bến xe trên địa bàn TP để được phục vụ đúng giá vé.

“Sở GTVT sẽ công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị” - ông Hải cho biết.

Theo ông Hải, bên cạnh việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa, các đơn vị cần chủ động tăng cường thực hiện và phối hợp tốt trong việc kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông…

Đối với bãi đậu xe trước sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT đề nghị Cảng vụ hàng không miền Nam và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có phương án báo cáo việc duy trì hoạt động bãi đậu xe tạm tại khu đất này nhằm phục vụ tốt hoạt động vận chuyển hành khách trong các đợt cao điểm Tết.•

Tăng cường tuần tra và xử lý đối với xe vi phạm

Theo Sở GTVT, Công an TP.HCM đã có kế hoạch tăng cường triển khai công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Do đó, Sở GTVT đề nghị Phòng CSGT Công an TP tăng cường tuyên truyền kế hoạch kiểm tra để hạn chế hoạt động đón, trả hành khách không đúng nơi quy định của các đơn vị vận tải. Đồng thời phối hợp với địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả hành khách theo thẩm quyền quản lý; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý được ổn định, bảo đảm trật tự, ATGT và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn.