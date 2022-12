Lý do dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ Hậu Giang đến Sóc Trăng chậm tiến độ

(PLO)- Chủ đầu tư lý giải nguyên nhân chậm là do ảnh hưởng thời tiết, triều cường, một số nhà thầu có nguồn tài chính không ổn định.

Ngày 2-12, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn từ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Chậm từ khi bắt đầu

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), tính đến thời điểm này tổng khối lượng thi công của bốn gói thầu đạt 54,72% giá trị hợp đồng, chậm 21,56%. Trong đó, hai gói thầu XL03 và XL04 có khối lượng thi công thấp nhất và chậm nhất.

Cụ thể, gói thầu XL03 do Cty CP tập đoàn Thành Huy; Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Sóc Trăng thi công chậm là do huy động tài chính không kịp thời.

Còn gói thầu XL04 do Công ty TNHH Tập đoàn Định An; Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An thi công chậm do phía Công ty Định An huy động tài chính không kịp thời. Cạnh đó, Công ty này mất thời gian chờ giải phóng, bàn giao mặt bằng để thi công bê tông nhựa từ Công ty Định An kéo dài, nên phía đơn vị đã tạm dừng thi công. Dự kiến triển khai thi công lại vào đầu tháng 12-2022.

Còn lại hai gói thầu XL01 và XL02 dù có chậm nhưng khối lượng thi công đạt cao. Cụ thể, gói XL01 do liên danh Công ty CP cầu 7 Thăng Long – Công ty CP QL và XD CTGT 487 – Công ty TNHH SX&XD Thi Sơn; Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và XD Vĩnh Hưng thi công có tiến độ đạt 61,33%. Gói thầu XL02 do liên danh Công ty TNHH Khánh Cường – Công ty CP ĐTXD 886 Thành Nam thi công đạt 54,31%

Theo ông Lê Quốc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, theo Quyết định đầu tư ban đầu dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A dự kiến thực hiện trong 15 tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên không thể tiến hành đấu thầu, dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và giảm thời gian thực hiện xuống còn 12 tháng. Đồng thời bắt buộc phải khởi công trong đầu năm 2022 và kết thúc vào cuối năm.

“Sau đó, do bị vướng về giải phóng mặt bằng nên đến cuối tháng 2-2022 dù mặt bằng chưa đủ nhưng chúng tôi vẫn phải cho thi công. Thời điểm đó, có những lúc 30-40m cũng phải làm để tạo động lực cho địa phương thấy là có thi công dù là thi công rất không hiệu quả” - ông Dũng giải thích thêm.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, việc tiến độ của dự án chậm còn do thời tiết mưa nhiều, thêm vào đó là ảnh hưởng của triều cường. Cạnh đó, một số nhà thầu có nguồn tài chính không ổn định để chi trả cho các nhà cung cấp vật tư, dù kinh phí tạm ứng gói thầu vẫn còn và việc giải ngân thanh toán khối lượng thi công luôn kịp thời.

Từ thực tế đó, Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị điều chuyển khối lượng hiện đang chậm tiến độ của Công ty Định An giao cho đơn vị khác có đủ năng lực để thi công. Lãnh đạo Ban cũng cam kết với Thứ trưởng sẽ làm việc với các nhà thầu để chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thi công và kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

Xây dựng lại tiến độ theo hợp đồng

Phát biểu tại buổi làm việc với chủ đầu tư dự án, hai địa phương và các đơn vị thi công, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp trong triển khai thực hiện dự án, dù thời gian đầu có khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GTVT luôn mong các đơn vị thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ không phải vì chạy theo thành tích. Mà bởi vì Quốc lộ 1A là tuyến đường huyết mạch, do đó, phải sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu vận tải, đặc biệt là phục vụ cho người dân sinh sống hai bên đường.

“Với trách nhiệm đó, chúng ta phải cố gắng tối đa để dự án sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. Hiện giờ mốc 31-12 là chắc chắn chúng ta không hoàn thành mục tiêu rồi, hiện giờ mong rằng các đơn vị thi công thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký.

Cụ thể, ba hợp đồng ký ngày 26-2 và một hợp đồng ký ngày 5-3, tôi yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng lại tiến độ để các nhà thầu ký cam kết. Đồng thời, lấy mốc 31-12 là mốc thời gian để xử lý nhà thầu chậm tiến độ” - Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

Qua khảo sát thực tế dự án Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề còn đang tồn tại trong thi công dự án, như: đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... Từ đó, Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A có tổng chiều dài gần 20km, điểm đầu tại TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) và điểm cuối tại huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng). Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang gần 9 km và qua tỉnh Sóc Trăng gần 11 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 30-12-2021, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng.

CHÂU ANH