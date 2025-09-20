Lý do iPhone đắt đỏ nhưng người Việt vẫn xếp hàng mua 20/09/2025 14:40

(PLO)- Một người lao động có thu nhập trung bình tại Việt Nam cần làm việc liên tục hơn 4 tháng, không chi tiêu bất cứ khoản nào để mua được một chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max.

Thị trường Việt Nam đã chính thức mở bán iPhone 17 vào ngày hôm qua (19-9).

Thị trường Việt Nam mở bán iPhone 17 cùng lúc với các thị trường lớn như Mỹ và Singapore. Nguyên nhân, Việt Nam được Apple nâng hạng lên nhóm thị trường ưu tiên (Tier 1). Đặc biệt hơn, Apple có xu hướng mở cửa hàng vật lý ở quốc gia Tier 1, nhưng với Việt Nam chỉ mới mở cửa hàng trực tuyến.

Điều này đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của thị trường Việt Nam trong mắt Apple.

Trước đây, Việt Nam thường nằm trong nhóm các thị trường mở bán iPhone muộn, khiến người dùng phải chờ đợi hoặc tìm mua qua kênh xách tay với giá cao.

Người tiêu dùng Việt chờ đợi đến giờ mở cửa để mua iPhone 17. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Tuy nhiên, sự thay đổi lần này là kết quả của một quá trình dài, mà nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở việc Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các thị trường có tốc độ tăng trưởng doanh số điện thoại iPhone khá tốt. Đồng thời, các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã không ngừng mở rộng, nâng cấp dịch vụ và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Sức hút của iPhone đang rất mạnh với người Việt dù thu nhập không quá cao so với các nước phát triển. Điều này có thể thấy qua việc trước ngày mở bán iPhone 17, Thế Giới Di Động đã nhận được 100.000 đơn đặt hàng.

Trong nhiều năm qua, điện thoại iPhone luôn đem lại doanh thu lớn cho nhiều chuỗi bán lẻ của Việt Nam. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT Tập đoàn Thế Giới Di Động, cho biết riêng ngành hàng iPhone giờ đây có thể đạt doanh thu trên 1 tỉ USD mỗi năm.

Những dòng người kiên nhẫn xếp hàng để nhận iPhone 17 sớm nhất. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Theo khảo sát của World of Statistics, để sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro 256GB, người lao động Việt Nam phải làm việc trung bình 127 ngày, con số này cao hơn đáng kể so với các nước phát triển. Trong khi đó, người dân Luxembourg và Thụy Sĩ chỉ mất 3 ngày, Mỹ mất 4 ngày, còn Singapore là 8 ngày.

Thị trường Việt Nam ngày càng quan trọng với Apple. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Theo số liệu từ Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam trong quý II-2025 là 8,2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max 256GB có giá từ 37,9 triệu đồng. Như vậy, một người lao động có thu nhập trung bình tại Việt Nam cần làm việc liên tục hơn 4 tháng, không chi tiêu bất cứ khoản nào để mua được một chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max.

Theo chuyên gia tài chính Trần Đình Phương, người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiền mua iPhone dù giá cả đắt đỏ so với thu nhập vì điện thoại iPhone không chỉ là một chiếc điện thoại, mà còn là biểu tượng của sự thành công.

Sở hữu một chiếc điện thoại iPhone, đặc biệt là phiên bản mới nhất, giúp người dùng khẳng định vị thế xã hội và thể hiện sự bắt kịp xu hướng.

Ở góc độ khác, sức hấp dẫn điện thoại iPhone với người dùng còn đến từ hệ điều hành iOS của Apple được đánh giá cao nhờ sự mượt mà, ổn định và dễ sử dụng. Với sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, các chuỗi bán lẻ đã đưa ra nhiều giải pháp tài chính giúp người dùng dễ dàng sở hữu iPhone hơn.

Các chương trình trả góp 0% lãi suất, thu cũ đổi mới, và mua trước trả sau đã giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu, biến một sản phẩm đắt tiền thành một khoản chi tiêu hàng tháng dễ quản lý hơn.

Sức hút điện thoại iPhone rất lớn trong mắt người tiêu dùng Việt. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) cho biết, doanh thu thị trường điện thoại thông minh (smartphone) tại Việt Nam năm 2025 dự báo đạt 4,1 tỉ USD. Thị trường này được dự báo sẽ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức 1,31% trong giai đoạn từ 2025 đến 2030. Về số lượng sản phẩm, thị trường smartphone Việt Nam dự kiến đạt 21,36 triệu chiếc vào năm 2030.

Theo giới phân tích, sức mua iPhone của người Việt Nam đóng góp vào tăng trưởng GDP. Chi tiêu cho điện thoại thông minh, đặc biệt là iPhone, được tính vào tổng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, một cấu phần quan trọng của GDP.

Trong mỗi kỳ mở bán sản phẩm mới, điện thoại iPhone luôn tạo ra sức quan tâm lớn khiến người dùng sẵn sàng xuống tiền. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Khi người dùng mua iPhone, doanh thu của các chuỗi bán lẻ điện thoại như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và các đại lý ủy quyền của Apple sẽ tăng lên. Điều này không chỉ trực tiếp đóng góp vào GDP thông qua doanh thu bán lẻ mà còn kích thích các ngành dịch vụ liên quan như dịch vụ tài chính, viễn thông, phụ kiện,...

Trong những năm gần đây, Apple chuyển nhiều sản phẩm đến sản xuất tại Việt Nam, tạo ra việc làm cho hàng ngàn lao động và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ. Điều này cũng đóng góp cho tăng trưởng GDP Việt Nam.