Màn trốn tìm hài hước của thiếu gia Trọng Khang trong ngày đầu tiên ở nhà bà Thanh

Trong tập trước, chàng kiến trúc sư Trọng Khang đã dọn vào nhà bà Thanh mà không ai hay biết trừ cha con ông Quốc và Kiên Cường.

Tập 14 tiếp nối với chuỗi tình huống hài hước éo le. Do nhầm tưởng là em trai nên Trà My đã vào phòng giật tung chăn và vỗ mông định trêu chọc em út. Nào ngờ người trong chăn là Trọng Khang đang cởi trần mặc quần đùi, Trà My hoảng hốt hét ầm lên. Cô ngượng chín mặt khi gặp anh chàng mà mình thích trong tình huống khó đỡ này.

Sau khi nghe ba và em trai giải thích, Trà My đành phải tiếp tay giúp ba che giấu mẹ chuyện này.

Trọng Khang hoang mang khi ở nhà thuê mà cứ phải lén lút như ăn trộm. Anh định chuyển ra khách sạn cho đỡ khó xử nhưng ông Quốc ngăn cản. Ông hứa sẽ thú thật với vợ sớm.

Tối hôm đó, bà Thanh về tới nhà phát hiện ba cha con ông Quốc cứ lấm la lấm lét trước cửa phòng Kiên Cường với những hành động lạ.

Bà lao vào phòng kiểm tra, may thay Trọng Khang kịp thời trốn và giấu hết các vali. Bà Thanh cảnh báo ông Quốc không được gây thêm chuyện rắc rối, nếu không sẽ bị cạo đầu.

Chưa hết, bữa cơm tối hôm đó, bà Thanh cảm thấy kỳ quái khi cơm canh bà nấu bị hao hụt, thực tế là do ba cha con ông Quốc, Kiên Cường và Trà My đã lén lút lấy cho Trọng Khang.

Khổ thân cho chàng kiến trúc sư trẻ, ở nhà thuê mà phải sống trong lén lút còn hơn ăn trộm. Nhưng bù lại, anh vẫn rất vui vì có thể gặp Trà My nhiều hơn khi cả hai giờ đã sống chung dưới một mái nhà.

Trong một diễn biến khác, nhờ có sự hậu thuẫn của người yêu cũ mà Quang Minh đã lấy được những mối quan hệ tốt cùng những hợp đồng béo bở, đẩy nhanh cơ hội mở văn phòng luật riêng.

Trong đó, anh đặc biệt lưu ý đến một nhân vật có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng là bà Hồng - mẹ của Trọng Khang.

Sau một đêm, ông Quốc vẫn không gom đủ can đảm để nói thật với vợ về chuyện của Trọng Khang. Hết cách, chàng kiến trúc sư trẻ đành phải bước ra lộ diện trước bà Thanh khi cả nhà đang ăn sáng.

Bà Thanh gắt gỏng, không đồng ý cho người lạ thuê nhà vì cảm thấy bất tiện cho con gái và sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu con trai cả.

Thấy người thuê nhà là Trọng Khang - quý tử của một quý nhân mà mình đang muốn tiếp cận, Quang Minh liền đổi thái độ, đồng ý ngay tức khắc.

Thái độ hòa hoãn của con trai cả làm bà Thanh phần nào dịu lại, tạm thời để cho Trọng Khang ở lại nhà. Ngoài ra, Quang Minh còn hứa với Trọng Khang là sẽ giúp che giấu thân phận là thiếu gia con gái sếp của Trà My.

Tập 15 Giấc mơ của mẹ được phát sóng lúc 20 giờ thứ hai, tư, sáu trên VieON, kênh truyền hình Vie Channel – HTV2 và 21h kênh Vie GIẢI TRÍ.