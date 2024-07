Mang 2 tên giả trốn truy nã suốt 37 năm 22/07/2024 14:59

(PLO)- Trong thời gian trốn lệnh truy nã của Công an Thanh Hóa, Ngoạn đã dùng tên giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 21-7, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ bị can Nguyễn Ngọc Ngoạn, 58 tuổi, ngụ xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người.

Ngoạn nhiều lần thay tên để trốn truy nã

Thời điểm bị Công an huyện Di Linh bắt giữ, bị can Ngoạn mang 2 tên giả là Nguyễn Thiên Phúc và Nguyễn Văn Dũng, tạm trú ở xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh.

Theo điều tra, năm 1987 khi còn ở Thanh Hoá, do có mâu thuẫn với một người, bị can Ngoạn đã dùng dao đâm vào phần mắt của người người này rồi bỏ trốn từ Thanh Hoá vào TP Cần Thơ.

Một thời gian sau, bị can Ngoạn từ TP Cần Thơ về tỉnh Đồng Nai tiếp tục trốn truy nã và lấy vợ.

Ngoạn bị công an bắt sau 37 năm trốn truy nã

Đến năm 1988, Ngoạn cùng vợ đến làm ăn và sinh sống tại xã Đinh Trang Hoà, huyện Di Linh cho đến khi bị bắt.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã của Công an Thanh Hóa, bị can đã nhiều lần lấy tên giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện, Công an huyện Di Linh đã làm các thủ tục bàn giao bị can cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định.