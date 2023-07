Mang xe ăn trộm từ Đắk Nông xuống Bình Phước bán thì bị bắt

(PLO)- Kẻ trộm vừa bán chiếc xe máy thì các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ.

Ngày 24-7, Công an TP Đồng Xoài, Bình Phước cho biết vừa bàn giao hai nghi can trộm xe cho Công an huyện Đắk Song (Đăk Nông) xử lý theo thẩm quyền.

Hai kẻ trộm bị bắt là Hồ Văn Hoài (sinh năm 1994) và Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1985).

Hai thanh niên này đã trộm hai chiếc xe máy tại huyện Đắk Song rồi mang xuống TP Đồng Xoài tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài bắt giữ.

Cụ thể, rạng sáng 23-7, hai thanh niên này đã đột nhập vào nhà dân ở thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) trộm hai chiếc xe máy nhãn hiệu Winner và Wave Alpha.

Sau khi trộm được tài sản, cả hai chạy hai chiếc xe máy xuống TP Đồng Xoài để bán.

Khi vừa mới bán được chiếc Wave Alpha với giá 5 triệu đồng thì hai kẻ trộm bị các trinh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài bắt giữ tại một quán cà phê tại phường Tân Thiện.

Thời điểm bị bắt giữ chiếc xe máy nhãn hiệu Winner vẫn chưa kịp tiêu thụ. Truy xét nhanh, lực lượng công an đã tìm được chiếc Wave Alpha vừa bán đưa về phục vụ công tác điều tra.

LÊ ÁNH