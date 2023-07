Bình Dương: Phạm nhân trốn trại trộm luôn xe máy của cán bộ

(PLO)- Phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước bị bắt giữ trên đường khi đang chạy chiếc xe máy ăn trộm trở về nơi cư trú.

Chiều 22-7, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) bắt giữ phạm nhân Lê Thanh Giàu (sinh năm 1969, HKTT tại tỉnh Kiên Giang) vừa trốn khỏi Trại giam An Phước (Bộ Công an) vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày Giàu đã trốn khỏi Trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Khi bỏ trốn Giàu đã lấy trộm quần áo và một xe máy của cán bộ trong trại giam.

Tiếp đó, Giàu chạy xe về hướng phường An Phú (TP Thuận An), nơi ở của Giàu trước khi bị bắt giam.

Sau khi phát hiện Giang bỏ trốn, đại tá Phùng Văn Tuyến, Giám thị trại giam An Phước đã ký quyết định truy nã thông báo đến công an các đơn vị địa phương hỗ trợ truy bắt. Đồng thời, cử lực lượng truy tìm phạm nhân này.

Khi nhận được thông báo từ Trại giam An Phước, Công an phường An Phú đã khẩn trương truy tìm theo nhận dạng từ phía trại giam cung cấp.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an phường An Phú đã bắt giữ được Giàu khi phạm nhân này đang di chuyển bằng xe máy trên đường.

Hiện tại, Công an phường An Phú đang làm thủ tục để bàn giao phạm nhân cho Trại giam An Phước.

Được biết, Giàu đang chấp hành án phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

LÊ ÁNH