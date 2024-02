Mang xe cũ nát vào bãi gửi lấy vé, rồi 'đánh tráo' để trộm cắp xe máy SH

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang xác định bị can Lê Phước Nhàn đã ký chỉnh lý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.