Xin đi quá giang rồi trộm cắp 18 xe máy

Ngày 17-1, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý hai đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lương Tấn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, trên địa bàn huyện Cư Kuin xuất hiện tình trạng trộm cắp xe máy với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Công an huyện Cư Kuin đã lập chuyên án để đấu tranh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ngày 11-1, công an bắt giữ Lương Tấn Hải (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Tình (30 tuổi, cùng ngụ xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận đã thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản (18 vụ trộm cắp xe máy) tại huyện các huyện Cư Kuin, Krông Ana, Krông Pắk và TP Buôn Ma Thuột.

Theo cơ quan công an, Hải thường đón xe buýt hoặc xin người dân quá giang rồi đi bộ để tìm cách trộm cắp tài sản. Tình có vai trò là người tìm mối tiêu thụ những xe máy mà Hải trộm cắp được để hưởng lợi.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đã thu hồi được năm xe máy liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TIẾN THOẠI