Mất hơn 3,7 tỉ đồng vì bị cô gái lừa bán ô tô giá rẻ

(PLO)- Hà giới thiệu làm việc ở quân khu 4 và quen biết lãnh đạo ngân hàng có thể "chạy" việc, mua xe ô tô giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền tỉ.

Ngày 29-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Thu Hà (32 tuổi, trú xóm Phượng Lịch 1, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Hà đi gặp người dân cần việc làm, giới thiệu bản thân quen biết một lãnh đạo ngân hàng và “chạy” được việc làm nhân viên ngân hàng ở Nghệ An.

Người dân tin tưởng đã đưa tiền và hồ sơ xin việc cho Hà. Hà không xin việc làm mà cầm 850 triệu đồng để ăn chơi. Một nạn nhân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã trình báo, tố cáo Hà.

Vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm rõ thủ đoạn của Hà là tự xưng mình đang làm việc tại Quân khu 4 và có nhiều mối quan hệ có thể mua được ô tô hóa giá, giá rẻ hơn thị trường bán ra.

Hà nói mỗi xe Hà mua được rẻ hơn từ 100 đến 200 triệu đồng. Vì tin tưởng Hà, ba người ở huyện Diễn Châu và huyện Nghĩa Đàn đã chuyển cho Hà với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng để mua ô tô... giá rẻ. Số tiền trên Hà đã chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại của Hà hãy liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (số điện thoại 0985295288; địa chỉ xóm 13A, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để được giải quyết.

