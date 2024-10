Mâu thuẫn khi chạy xe, tài xế xe bán tải bị tấn công bằng dao vào bụng 30/10/2024 15:16

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận điều tra vụ việc một tài xế xe bán tải bị lái xe ô tô tải dùng dao tấn công vào vùng bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Tài xế xe bán tải bị tài xế ô tô tải tấn công bằng dao vào vùng bụng. Ảnh: NDCC

Trước đó, vào hơn 1 giờ sáng 30-10, anh Đào Kim Lê Đ (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái xe bán tải 51D-163… chở theo vợ, còn Nguyễn Đoàn Chí T (39 tuổi, quê Tiền Giang) lái xe tải 51D-163… cùng lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP Thủ Đức đi quận 12.

Đến đoạn chân cầu vượt ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) thì cả hai xe dừng lại. Đ và T xuống xe cự cãi và xô xát nhau.

Sau đó, T quay vào xe lấy dao đâm vào vùng bụng anh Đ khiến người này chảy máu nhiều, ngã quỵ. Riêng T đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân chứng kiến vụ việc đã gọi xe để vợ anh Đ đưa ông nhập viện TP Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng vết thương thấu bụng, lộ ruột non, chảy máu nhiều.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDCC

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Phước đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức điều tra làm rõ, truy xét người liên quan. Ông T sau đó được công an mời làm việc.

Nguyên nhân được cho là trước đó cả hai chạy xe đã lấn làn qua lại, dùng tay chỉ nhau... Khi đến khu vực trên thì dừng xe lại và xảy ra sự việc.