Xin vượt không được, tài xế xe chở rác đập gãy kính chiếu hậu taxi 28/10/2024 20:39

Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra xác minh hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác do tài xế xe tải chở rác đập gãy kính xe taxi.

Camera ghi lại tài xế xe tải chở rác đập gãy kính taxi

Theo xác minh của công an, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 20-10, ông ĐMT lái xe taxi biển số 50H-309… lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh.

Đến đoạn ấp 42, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì xảy ra mâu thuẫn với ông TNMTr là tài xế lái xe tải thu gom rác biển số 51D-486…lưu thông cùng chiều.

Ông Tr đã dùng đoạn ống dầu thủy lực bằng cao su dài khoảng 60 cm đập vào kính chiếu hậu xe taxi, làm kính chiếu hậu gãy rồi ông này lái xe rời đi. Bước đầu thiệt hại ước tính 3 triệu đồng.

Vụ việc sau đó được Trạm CSGT Đa Phước phối hợp với Công an xã Bình Hưng vào cuộc mời các bên lên trụ sở làm việc. Qua xác minh, công an xác định ông Tr lái xe tải chở rác đi sai lộ trình và đi vào khu vực cấm nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đi vào khu vực cấm.

Ngoài ra, công an cũng xác định nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên là do ông Tr điều khiển xe ô tô chở rác xin vượt xe taxi của ông T nhưng không vượt được. Từ đó, xảy ra cự cãi và xảy ra sự việc trên.

Riêng việc ông Tr đập gãy kính chiếu hậu xe taxi đã được Công an xã Bình Hưng tiến hành xác minh hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và chuyển Đội Điều tra Tổng hợp, Công an Huyện Bình Chánh tiếp tục xử lý theo quy định.