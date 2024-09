Bắt tạm giam người đập kính ô tô, hành hung tài xế tại Thủ Đức 17/09/2024 19:50

(PLO)- Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông đập kính ô tô, hành hung tài xế trên đường Kha Vạn Cân gây xôn xao dư luận chiều 16-9.

Chiều 17-9, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Giang bị công an khởi tố, bắt tạm giam

Giang chính là người đàn ông đội mũ lưỡi trai hung hăng dùng vật cứng đập kính ô tô trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội mà người đi đường đã chứng kiến và ghi hình lại.

Theo xác minh ban đầu của Công an TP Thủ Đức, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 15-9, anh Nguyễn Ngọc S (35 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk chạy xe ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk, chở chị Nguyễn Thị Bích T lưu thông trên đường Kha Vạn Cân.

Khi đến đoạn Khu phố 13, phường Hiệp Bình Chánh, gần nút giao với đường Phạm Văn Đồng thì anh S điều khiển xe lấn qua phần đường làm cho ô tô Giang chạy hướng ngược lại không di chuyển được.

Lúc này ông Giang bức xúc, có lời qua tiếng lại với anh S và Giang xuống xe thấy cửa kính hạ xuống nên dùng tay đánh vào người anh S. Sau đó, Giang bẻ kính xe anh S.

Chưa dừng lại, Giang còn quay lại ô tô của mình mở cửa lấy chiếc mỏ lết đập phá và hành hung anh S. Anh S và chị T quá hoảng sợ nên liên tục van xin nhưng Giang vẫn không buông tha, vụ việc sau đó được người đi đường quay video lại và đăng lên mạng xã hội.

Camera ghi lại hành vi Giang đập kính và hành hung người khác

Ngay lập tức, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh vào cuộc điều tra, xác minh và đưa Giang về trụ sở công an làm việc.

Qua điều tra, công an xác định Giang có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng nên đã khởi tố.

Cơ quan công an cũng tiến hành trưng cầu giám định thương tật đối với anh S và xác định giá trị thiệt hại tài sản, để xem xét khởi tố thêm các tội danh khác là cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.