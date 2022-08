Mâu thuẫn trong quán karaoke, 6 học sinh lao vào hỗn chiến

Ngày 12-8, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 6 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, ngày 1-7, tại quán karaoke Tuấn Phương (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm 6 học sinh, gồm: Phan Quang Hào (trú tại xã Quảng Kim); Lê Thanh Bình (trú tại xã Quảng Phú) và nhóm thanh niên Đinh Quang Trung (trú xã Quảng Phú); Đinh Thế Việt (trú xã Quảng Đông); Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Văn Hùng (cùng trú tại Quảng Xuân) tất cả đều sinh năm 2004.

Quá trình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến, các đối tượng đã sử dụng nhiều hung khí như: dao, bình chữa cháy, mảng bê tông…để đánh nhau từ trong quán karaoke ra đến Quốc lộ 1A.

Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng mới tìm đường tẩu thoát.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội Gây rối trật tự công cộng và bắt bị can để tạm giam, đồng thời đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý 1 đối tượng theo quy định.