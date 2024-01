Mazda CX-90 lại bị thu hồi một do hệ thống lái

(PLO)- Mới đây, Mazda CX-90 lại bị thu hồi một lần nữa và lần này là do hệ thống lái.

Được biết, việc thu hồi này diễn ra chỉ vài tháng sau khi có hai đợt thu hồi khác đối với mẫu SUV cỡ trung này.

Sự cố liên quan đến hệ thống lái của Mazda CX-90 2024 đã khiến hãng xe Nhật Bản phải ban hành lệnh triệu hồi mẫu SUV này tại Mỹ. Đây không phải là một đợt thu hồi nhỏ vì nó ảnh hưởng đến 43.752 xe, tất cả đều phải được đưa đến đại lý để sửa chữa.

43.752 xe Mazda CX-90 bị thu hồi một lần nữa và lần này là do hệ thống lái. Ảnh: Mazda.

Thông báo thu hồi của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) cho thấy chủ sở hữu Mazda CX-90 mới có thể nhận thấy nỗ lực tăng đột ngột khi đánh lái. Điều này là do có một bánh răng bị mòn trong cụm bánh lái chịu trách nhiệm truyền lực trợ lực do động cơ trợ lực lái tạo ra.

Theo nhà sản xuất ô tô Mazda, họ đã nhận được báo cáo thực địa đầu tiên về vấn đề tiềm ẩn ở hệ thống lái vào tháng 11 năm 2022 và vào đầu năm 2023, họ phát hiện ra nguyên nhân là do dầu mỡ đẩy ra từ răng bánh răng.

Họ nhanh chóng tiến hành khắc phục bằng cách sửa đổi răng của bánh xe Mazda CX-90 nhưng sau một vài tháng, người ta xác định rằng các bộ phận được cải tiến cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Sau đó, Mazda lại đưa ra giải pháp khắc phục thứ hai đã được phát triển yêu cầu giảm lực lò xo tác dụng lên bánh răng trục vít nhằm đảm bảo rằng dầu mỡ quá mức không bị đẩy ra khỏi răng bánh răng.

Như đã đề cập, đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 43.752 xe, tất cả đều được sản xuất từ ​​ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Chủ xe sẽ được cảnh báo về vấn đề này trước ngày 18 tháng 3 năm 2024 và được yêu cầu mang xe đến đại lý gần nhất. Các đại lý sẽ giải quyết vấn đề bằng cách thay thế lò xo gắn bánh vít và bôi lại dầu mỡ vào răng bánh răng miễn phí.

Điều đáng buồn là đây không phải là lần đầu tiên Mazda CX-90 bị triệu hồi. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Mazda đã ban hành hai đợt thu hồi đối với mẫu xe này, lần đầu tiên ảnh hưởng đến hơn 4.000 biến thể plug-in hybrid có thể bị mất điện và lần thứ hai liên quan đến Mazda CX-90 hybrid nhẹ gặp vấn đề với camera phía trước, bên hông và camera chiếu hậu.

Dòng SUV của Mazda bất ngờ bị triệu hồi đến 2 lần (PLO)-Thương hiệu Mazda đã triệu hồi CX-90 đến hai lần trong thời gian qua lý do là lỗi chế độ an toàn quá và camera bị lỗi, theo Carscoops.

PHƯƠNG LÊ