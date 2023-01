Mở lại 4 trạm đăng kiểm ở TP.HCM: Tài xế vui mừng

(PLO)- Hầu hết các tài xế khi biết tin tại TP.HCM có bốn trung tâm đăng kiểm được hoạt động trở lại đều rất vui mừng, phấn khởi bởi sẽ bớt thời gian xếp hàng chờ tới lượt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết sau khi được Bộ Công an chấp thuận mở lại một số trung tâm đăng kiểm (TTĐK) phục vụ người dân, ngày 16-1 cục đã mở lại ba trung tâm và một chi nhánh đăng kiểm ở TP.HCM.

Danh sách cụ thể gồm: TTĐK 50-03V tại phường Tam Bình, Chi nhánh 50-03V tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức); TTĐK 50-05V tại phường An Phú Đông (quận 12) và TTĐK 50-07V tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân). Bốn TTĐK trên có tổng số tám dây chuyền kiểm định.

Không phải đi tỉnh đăng kiểm nữa

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, từ 3 giờ ngày 16-1 tại TTĐK 50-05V, nhiều tài xế không khỏi phấn khởi khi được là những người xếp hàng chờ tới lượt đăng kiểm. Họ cũng vui mừng khi không phải tốn thời gian, công sức đến các tỉnh, thành xa để được đăng kiểm xe trước tết.

Các tài xế cho biết chưa có năm nào đi đăng kiểm vất vả như năm nay, đã có không ít người phải chạy đôn chạy đáo từ TTĐK này đến TTĐK khác vì hầu hết các TTĐK đã cấp hết số thứ tự đến tết.

“Khi biết tin hôm nay có bốn TTĐK tại TP.HCM hoạt động trở lại, tôi đã đến đây từ rất sớm và xe đã đăng kiểm xong. Ban đầu dự định của tôi là đến các tỉnh miền Tây, bởi tôi đã đi Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu đều rất đông người chờ mà xe vẫn chưa được đăng kiểm” - anh Hiếu (một tài xế) nói.

Còn tại TTĐK 50-03V ở phường Linh Trung (TP Thủ Đức), trong ngày đầu hoạt động trở lại, nhiều ô tô cũng xếp hàng dài chờ tới lượt. Tuy nhiên, tâm lý của người dân khi đến đăng kiểm cũng bớt lo âu hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Anh Trần Tuấn Anh, tài xế xe 16 chỗ, cho biết đã ba lần lái xe đi kiểm định từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Nai nhưng đều bị từ chối vì hết lượt. “Hôm nay đến đây không bị từ chối nữa, chờ hơi lâu nhưng xe đã được xét xong nên tôi cảm thấy rất thoải mái” - anh Tuấn Anh nói thêm.

Hiện nay cả nước có 280 TTĐK, trong đó có 29 TTĐK tạm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm mà Công an TP.HCM đã điều tra, khởi tố và bắt tạm giam 84 bị can.

Khi công an công bố sai phạm, đa phần người dân đều ủng hộ trong công tác quyết liệt nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông… của lực lượng công an. Tuy nhiên, khi các TTĐK tạm dừng thì công tác đi đăng kiểm xe của người dân cũng bị ảnh hưởng không ít.

“Xử lý sai phạm triệt để là cần thiết nhưng tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét mở lại nhiều TTĐK nữa. Chứ người dân như chúng tôi phải xếp hàng từ 2, 3 giờ sáng nhiều ngày liền cũng rất mệt mỏi” - anh Nguyễn Tiến Đạt (một tài xế xe tải) chia sẻ.

Cục Đăng kiểm có lãnh đạo mới Chiều 16-1, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thời gian từ ngày 6-1. Quyết định này được ban hành sau khi cục trưởng Đặng Việt Hà bị điều tra, khởi tố, tạm giam do có nhiều sai phạm.

Cần tập trung tháo gỡ ùn tắc đăng kiểm

Ông Nguyễn Lưu Ngọc, Phó Giám đốc TTĐK 50-03V, thông tin toàn bộ nhân viên tại cơ sở đã làm việc từ 6 giờ để chuẩn bị, song dây chuyền chưa được kết nối với hệ thống của Cục Đăng kiểm nên vẫn còn cập rập. Đến 10 giờ hệ thống đã được hoàn chỉnh, việc xét xe diễn ra bình thường.

Trung tâm có ba dây chuyền kiểm định và dự kiến sẽ đăng kiểm cho hơn 100 ô tô/ngày. “Hơn chục nhân viên được biệt phái từ Cục Đăng kiểm làm việc tại cơ sở này sẽ làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ để giảm tải cho các cơ sở khác. Chúng tôi cũng biết các tài xế xếp hàng chờ rất vất vả nên sẽ cố gắng làm việc hết sức” - ông Ngọc nói thêm.

Chiều 16-1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết Cục Đăng kiểm là đơn vị đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến kiểm định các phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, tàu biển, khối lượng công việc lớn, đa dạng nhưng rất phức tạp.

Nhắc lại những sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ vừa qua, ông Thắng cho rằng Cục Đăng kiểm phải nhìn thẳng vào sự thật, tự soi, tự sửa... Cục Đăng kiểm cần tập trung tháo gỡ tình trạng ùn tắc đăng kiểm, quyết tâm không làm gián đoạn nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng những ngày cận tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại phục vụ nhân dân rất lớn, Cục Đăng kiểm cần tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc khắc phục, tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các TTĐK, không được để gián đoạn công tác kiểm định xe, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân.•

Sẽ mở lại hai trung tâm ở Hà Nội Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sau khi Bộ GTVT đề nghị cho phép các TTĐK đang bị đình chỉ được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cho mở lại một số đơn vị. Các TTĐK này hiện bị công an thu giữ một số tài liệu, máy tính để phục vụ điều tra. Để hoạt động trở lại, Cục Đăng kiểm phải bổ sung trang thiết bị mới, điều động nhân sự vào thay thế. Đại diện Cục Đăng kiểm cũng thông tin thêm trong tuần tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với Công an TP Hà Nội để mở lại hai TTĐK tại TP này và một TTĐK tại tỉnh Hòa Bình để giải quyết nhu cầu kiểm định của người dân trước và sau tết.

