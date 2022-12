Công an lấy thông tin toàn bộ nhân viên, lãnh đạo các trạm đăng kiểm tại TP.HCM

(PLO)- Công an các địa phương có Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động tại TP.HCM đã đến lấy thông tin toàn bộ lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên đang làm việc.

Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động tại TP.HCM, xác nhận trong những ngày qua công an địa phương, nơi có Trung tâm Đăng kiểm hoạt động đã đến lấy thông tin toàn bộ lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên đang làm việc.

Theo đó, công an yêu cầu các Trung tâm Đăng kiểm cung cấp thông tin về pháp lý của Trung tâm Đăng kiểm, danh sách nhân viên của trung tâm bao gồm: Chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thường trú…

Công an cũng yêu cầu cung cấp các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Đăng kiểm (nếu có); danh sách nhân viên Trung tâm Đăng kiểm bị kỷ luật, hình thức kỷ luật (nếu có) và báo cáo năm 2021, 2022 thể hiện chi tiết số lượng phương tiện đăng kiểm trong từng năm.

Động thái này được thực hiện sau khi Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 18 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trong đó giám đốc, phó giám đốc và nhiều nhân viên của hai trung tâm này đều bị công an bắt giữ.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tập trung triển khai Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT.

Đồng thời nhận diện từng khâu, từng vị trí công tác tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực để xây dựng, thực hiện các giải pháp, biện pháp cụ thể phòng ngừa, kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định.

Trong đó trọng tâm vào các nội dung rà soát, hoàn thiện thể chế, quy định để kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm định.



CÔNG MINH