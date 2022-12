Chủ doanh nghiệp Trung tâm Đăng kiểm 83-02D đã bị bắt

(PLO)- Ông Trần Lập Nghĩa bị công an khởi tố, bắt tạm giam được xác định là người đứng tên doanh nghiệp của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 83-02D tại Sóc Trăng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với đơn vị đăng kiểm 83-02D trong thời gian ba tháng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 83-02D có địa chỉ tại ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do ông Trần Lập Nghĩa đứng tên đại diện doanh nghiệp.

Công an TP.HCM cũng đã làm việc, thu giữ một số tài liệu tại Trung tâm Đăng kiểm 83-02D để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiều của chúng tôi, ông Nghĩa cũng đứng tên đại diện doanh nghiệp tại Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (Long An), nơi chỉnh sửa sổ đăng kiểm, cấp sai quy định đăng kiểm cho các xe ben cơi nới thành thùng mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Vụ việc sau đó được Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, tiếp tục điều tra. Sau đó ông Nghĩa và 17 người khác tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (Long an) và 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Vào tháng 10 vừa qua, bị can Nghĩa đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khởi tố vì liên quan vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D ở Đồng Tháp.

Theo tìm hiểu của PLO, ông Nghĩa cũng đứng tên đại diện của một số Trung tâm Đăng kiểm khác ở các tỉnh miền Tây.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm Đăng kiểm 83-02D có địa chỉ tại ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã có vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ đó, Cục Đăng kiểm đã ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động trong thời gian ba tháng, kể từ ngày 12-12 đến hết ngày 11-3. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động trở lại gửi Cục Đăng kiểm.

CÔNG MINH