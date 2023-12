Mới đi học trường mầm non 6 ngày, trẻ bị nhiều vết đỏ ở mông

(PLO)- Mới đi học tại Trường Mầm non Cúc Hoạ Mi được 6 ngày, khi về nhà con gái 20 tháng tuổi khóc, sợ sệt, có nhiều vết đỏ ở mông.

Đi học về, con khóc, sợ sệt

Phản ánh đến báo Pháp luật TP.HCM, anh LTT cho biết anh có con gái 20 tháng tuổi, mới đi học tại Trường Mầm non Cúc Hoạ Mi, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Đến ngày 11-12 (6 ngày), con đi học về có biểu hiện khóc nhiều, sợ sệt. Khi thay đồ cho con anh phát hiện có nhiều vết đỏ ở mông.

Theo anh T, sau khi sự việc xảy ra, anh có làm việc với trường. Phó hiệu trưởng nhà trường có ghi nhận sự việc. Gia đình cũng đã gửi đơn lên phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn.

Trẻ 20 tháng tuổi bị nhiều vết đỏ ở mông sau khi đi học về. Ảnh: PHCC

“Hiệu trưởng Trường Mầm non Cúc Hoạ Mi cũng có xuống nhà xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, điều anh băn khoăn, trường không mời lên gia đình lên làm việc và thực hư sự việc xảy ra với con anh như thế nào? - anh T nói.

Giáo viên không thừa nhận đánh trẻ

Làm việc với phóng viên, ông Lê Hoàng Lộc, chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn phụ trách THCS, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo cho hay sau khi nhận đơn của phụ huynh, phòng GD&ĐT đã chỉ đạo trường xác minh, báo cáo sự việc. Phòng cũng xuống làm việc với gia đình.

Theo ông Lộc, vào lúc 9 giờ ngày 15-12, phòng GD&ĐT huyện đã mời bố cùng bà nội bé lên làm việc để thông qua kết quả giải quyết đơn thư. Sau buổi làm việc, về phía phụ huynh đồng tình với cách giải quyết.

Ông Lộc cho biết, Trường Mầm non Cúc Hoạ Mi mới đi vào hoạt động từ tháng 9. Lớp bé học là lớp cơm nát (18 đến 24 tháng tuổi). Do trường thiếu giáo viên nên lớp của bé do một giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng giảng dạy.

Sau khi xác minh sự việc, trường đã ngưng hợp đồng với giáo viên hợp đồng. Giáo viên còn lại bố trí chuyển sang lớp khác dạy để phụ huynh yên tâm đồng thời bị hạ một bậc trong đánh giá quý theo Nghị quyết 08.

Trường Mầm non Cúc hoạ mi, huyện Hóc Môn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NQ

Về phía ban giám hiệu, nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý của cơ sở. Còn tập thể sư phạm nhà trường, quán triệt đạo đức nhà giáo, làm tốt công tác phối hợp chăm sóc, kiểm tra sức khoẻ của các bé ở trường. Nếu có sự việc gì xảy ra phải báo ngay cho ban giám hiệu và phụ huynh.

“Về phía gia đình cũng đã đồng ý với hướng giải quyết và ký vào biên bản. Phòng GD&ĐT cũng đã gửi công văn trả lời đến phụ huynh” - ông Lộc nói.

Trước câu hỏi về việc vì sao cô giáo đánh trẻ, đánh trong thời điểm nào, ông Lộc nói: “Trường làm việc 3 lần nhưng 2 cô giáo không thừa nhận đánh trẻ. Do đó, cuối cùng trường kết luận 2 cô không phối hợp tốt trong việc chăm sóc trẻ. Vì sự việc xảy ra ngay thời điểm trẻ ở trường, trách nhiệm quản lý trẻ trong lớp thuộc về 2 cô nên 2 cô vẫn phải chịu trách nhiệm”- ông Lộc nói thêm.

Băn khoăn về việc không đánh trẻ nhưng vẫn bị kỷ luật, ông Lộc cho biết dù cô giáo có thừa nhận hay không tuy nhiên điều này thuộc về trách nhiệm chăm sóc trẻ.

Ông Lộc chia sẻ thêm, mấy ngày đầu bé học đến trưa phụ huynh đón về thì không có vấn đề gì. Ngày cháu bị lại là ngày đầu tiên bé ở nhà trường vào buổi trưa. “Sự việc xảy ra như vậy, giáo viên phải chịu trách nhiệm. Còn nếu như ngay thời điểm buổi chiều giao trẻ cho phụ huynh, giáo viên phát hiện báo với phụ huynh thì sự việc sẽ khác. Sự việc này cho thấy các cô chăm sóc trẻ chưa hết trách nhiệm. Về hình thức kỷ luật, 2 cô cũng không có ý kiến ” - ông Lộc chia sẻ.

Phụ huynh gửi đơn khiếu nại

Chiều 19-12, trao đổi với PV, anh T cho biết không đồng ý với hướng giải quyết của trường lẫn phòng GD&ĐT nên anh tiếp tục có đơn khiếu nại gửi phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn.

“Ngày 15-12, tôi có đến làm việc tại phòng GD&ĐT huyện Hóc môn. Sau 15 giờ chiều cùng ngày, tôi nhận được thư trả lời từ phòng GD&ĐT về kết quả xử lý. Tuy nhiên tôi không đồng ý với biên bản trên vì việc xử lý không rõ ràng. Ai là người bạo hành con tôi với lý do gì, sự việc xảy ra khi nào? Hơn nữa việc xử lý như thế có đúng với pháp luật hiện hành chưa?

Anh T cho biết, anh có ký vào biên bản làm việc không phải đồng ý với cách giải quyết mà anh chỉ xác nhận buổi làm việc. Từ khi con bị như thế, tâm trạng của anh rất rối.

Về vấn đề này, ông Lộc xác nhận phụ huynh có gửi đơn khiếu nại yêu cầu cung cấp chi tiết hồ sơ vụ việc. Về phía phòng GD&ĐT đang xem xét, rà soát nếu gửi như vậy có đúng quy định.

"Theo quy trình xử lý đơn thư tố cáo, sau khi nhận đơn, phòng sẽ mời lên làm việc. Phòng đưa ra cách giải quyết, phụ huynh nếu đồng tình, ký vào biên bản. Giờ gia đình có đơn, phòng cũng xem xét và sẽ trả lời” - ông Lộc nói thêm.

NGUYỄN QUYÊN