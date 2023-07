Một công an xã ở Đồng Nai tử nạn trên quốc lộ 51

(PLO)- Sau va chạm với xe tải, một công an viên xã An Phước, huyện Long Thành tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 7-7, trên quốc lộ 51 đoạn qua xã An Phước (huyện Long Thành) khiến một cán bộ bán chuyên trách thuộc công an xã An Phước tử vong.

Theo thông tin ban đầu khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, xe tải biển số 60H-044.55 do tài xế HVT (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển, lưu thông hướng huyện Long Thành đi TP Biên Hòa.

Khi đến xe tải đến đối diện cổng Khu công nghiệp Long Thành đã xảy ra va chạm với xe máy do anh P (42 tuổi, Công an viên xã An Phước, ngụ xã An Phước) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh P tử vong tại chỗ.

