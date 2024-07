Một phụ nữ ở Long An bị sát hại bằng kéo nghi do mâu thuẫn tình cảm 02/07/2024 16:09

Chiều 2-7, Cơ quan CSĐT Công an Châu Thành đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên người do kéo gây ra.

Nhiều người hiếu kỳ đến gần hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CTV

Sáng cùng ngày, sau khi nhận tin, Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Qua tìm hiểu, nạn nhân tên H (43 tuổi ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành).

Hiện công an đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông 47 tuổi ngụ cùng địa phương với nạn nhân. Theo đó, Công an đang lấy lời khai xác minh làm rõ động cơ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, điều tra làm rõ.