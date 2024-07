Những loại thực phẩm này có lợi vì chúng sẽ không làm lượng đường trong máu tăng đột biến như các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Các loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng có thể gây ra sự gia tăng đột biến.

Phản ứng dây chuyền này là thứ thúc đẩy cơ thể thèm tinh bột tinh chế và đường để nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sự sụp đổ của lượng đường cũng có thể kích hoạt giải phóng cortisol, được gọi là "hormone mỡ bụng". Dưới đây là một số loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp tốt nhất để giảm cân.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết bằng 40. Dâu tây là loại quả lý tưởng để thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt của bạn vì chúng giàu chất xơ và ít calo. Giàu chất xơ giúp no lâu và để giảm cân tốt nhất.

Đó cũng là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và nó bằng 0. Cá hồi chứa nhiều protein và không chứa carbohydrate nên sẽ giúp bạn no mà không làm tăng lượng đường trong máu.

Một khẩu phần cá hồi 3 ounce chứa khoảng 17 gram protein chỉ với 108 calo. Loại cá này cũng cung cấp axit béo omega-3, giúp giảm viêm.

Đây là thực phẩm có chỉ số đường huyết bằng 0. Trứng là lựa chọn tuyệt vời để thỏa mãn cơn đói, vì vậy chúng là lựa chọn hàng đầu để giảm cân.

Ước tính chỉ số đường huyết thấp bằng 12. Sữa chua Hy Lạp không chỉ là món ăn vặt được ưa chuộng mà còn chứa khoảng 20 gam protein trong hộp 7 ounce chứa 146 calo.

Nghiên cứu cho thấy rằng ăn một bữa ăn giàu protein có thể giúp mọi người ăn ít hơn trong ngày, từ đó để giảm cân tốt nhất.

Đây cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết từ 0—28. Nhiều loại hạt có chỉ số đường huyết thấp vì chúng chứa ít carbohydrate. Các loại hạt cũng chứa chất xơ, protein và chất béo không bão hòa "tốt".

Các loại hạt là một món ăn nhẹ lý tưởng giúp ổn định lượng đường trong máu. Ăn các loại hạt giúp no lâu vì vậy nó là lựa chọn tốt để giảm cân.

Nó cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết bằng 30. Cà chua là loại "trái cây" tuyệt vời để giảm cân, vì một quả cà chua đỏ cỡ trung bình chỉ chứa 22 calo và có hàm lượng nước cao, do đó sẽ giúp bạn no lâu.

Cải thìa không chỉ là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp mà còn cực kỳ lành mạnh và ít calo. Một cốc cải thìa thái nhỏ chỉ có 9 calo và cung cấp một gam protein.

Cải thìa là nguồn quercetin tuyệt vời, giúp giảm viêm trong cơ thể, ngăn ngừa lão hóa và giúp giảm cân dễ dàng hơn.

Đó cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết bằng 40. Quả bơ cực kỳ bổ dưỡng, chúng chứa hàm lượng chất béo lành mạnh cao và cung cấp nhiều chất xơ. Theo các nghiên cứu đã cho thấy ăn bơ có liên quan đến việc giảm cân và giảm mỡ bụng.