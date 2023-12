Đây là loại thực phẩm giàu chất béo tốt nhất để giảm cân

Bơ rất giàu chất béo không bão hòa (MUFA) lành mạnh, giúp mang lại cảm giác no lâu sau bữa ăn. Bằng chứng cho thấy loại chất béo này có thể góp phần tăng tỷ lệ trao đổi chất, do đó hỗ trợ giảm cân.

Thêm một lượng bơ vừa phải vào bữa ăn của bạn có thể là bí quyết để thỏa mãn cơn đói và giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu giảm cân của mình.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, chất xơ và chất béo lành mạnh, các loại hạt mang lại sự cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo giúp bạn cảm thấy no và tràn đầy năng lượng, từ đó giúp giảm cân hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ hạt có thể làm giảm nguy cơ béo phì.

Chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa của dầu ô liu khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho tim mạch để giảm cân.

Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa trong dầu ô liu có tác dụng chống viêm. Bởi viêm mãn tính có liên quan đến béo phì, vì vậy việc giảm viêm có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Các loại cá như cá hồi hoặc cá thu rất giàu axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm cân.

Những loại cá béo này cũng chứa nhiều protein, một chất dinh dưỡng đa lượng cực kỳ gây no có thể giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn và giúp giảm cân.

Các nghiên cứu cho thấy sô cô la có thể là một phần trong hành trình giảm cân của bạn. Nhưng hãy tìm sô cô la đen có hàm lượng ca cao từ 70% trở lên. Tỷ lệ phần trăm cao hơn có nghĩa là nó chứa ít đường hơn và nhiều chất béo lành mạnh hơn.

Phô mai là nguồn cung cấp protein tốt, góp phần mang lại cảm giác no vì phải mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa.

Protein cũng cung cấp axit amin để xây dựng cơ bắp săn chắc hơn. Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng của phô mai như canxi, vitamin B12 và phốt pho.

Đó là những chất cần thiết cho sức khỏe tổng thể, vì vậy nó hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Hàm lượng chất béo và chất xơ trong hạt góp phần mang lại cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn từ đó giúp giảm cân.

Đặc biệt, chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng, bao gồm cả carbohydrate.

Trứng là thực phẩm giàu chất béo, giàu protein, có thể mang lại khởi đầu ngày mới thỏa mãn đồng thời hỗ trợ giảm cân lâu dài.

Nó được làm từ các loại hạt và đôi khi là trái cây sấy khô, granola có thể là một món ăn giòn, bổ sung cho sữa chua hoặc thưởng thức với sữa.

Tuy nhiên, hãy chú ý đến lượng đường bổ sung và chọn sản phẩm granola chất lượng cao để có một món ăn bổ dưỡng, đầy đủ chất béo và giúp giảm cân.

Sữa chua giàu chất béo còn cung cấp men vi sinh, canxi và protein, khiến nó trở thành lựa chọn bổ dưỡng cho những người muốn giảm cân.

Kết hợp nó với trái cây hoặc granola để có một bữa ăn nhẹ ngon miệng và nó phù hợp với mục tiêu giảm cân của bạn.

PHƯƠNG LÊ