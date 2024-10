Một vụ lừa đảo chạy chức khó tin 30/10/2024 14:53

(PLO)- Người phụ nữ khai rằng do quen biết với Trưởng Công an huyện nên chủ động lo chạy chức Phó Giám đốc Công an tỉnh cho vị Trưởng Công an huyện này và... bị lừa.